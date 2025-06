Entenda os motivos por trás do aumento do apetite nas estações geladas

© Shutterstock

Os meses mais frios do ano chegaram e junto com a troca da estação, a alimentação também acaba mudando bastante. A maioria das pessoas sente mais fome durante o frio, o que traz aquela “vontade” de comer alimentos mais calóricos. A explicação para esse comportamento está ligada a diversos fatores fisiológicos e psicológicos. Um dos fatores é que, durante o frio, o organismo gasta mais energia para manter a temperatura corporal, o que aumenta o apetite.

A nutricionista especializada em nutrição esportiva, Thainara Gottardi, confirma que a mudança de temperatura desempenha um papel fundamental no aumento do apetite. "Nos meses mais frios, o corpo precisa gastar mais energia para manter sua temperatura interna estável. Isso leva a um aumento no metabolismo, o que pode gerar uma maior sensação de fome", comenta. "Além disso, o frio também faz com que o corpo busque fontes de calor através dos alimentos, especialmente aqueles que são mais calóricos, como sopas, pratos pesados e alimentos reconfortantes."

E realmente, na estação mais fria do ano, algumas bebidas e alimentos viram protagonistas. Cafés e chás são boas escolhas para se aquecer. Os carboidratos, como pães, batatas e massas, são outros aliados neste período. Porém, a especialista faz o alerta: “as porções devem ser equilibradas, pois a ingestão em excesso aumenta os níveis de glicose no sangue. Sopas, cremes e caldos estão na lista das comidas que geram conforto e, em geral, são preparações nutritivas, o que ajuda a manter a saciedade”.

Outro fator relevante, de acordo com Thainara, é o impacto das estações no humor e no comportamento alimentar. "Durante o período de temperaturas mais baixas e com menor exposição à luz solar, a produção de serotonina no organismo tende a diminuir. Esse neurotransmissor, essencial para regular o bem-estar, o controle do apetite e o humor, tem seus níveis reduzidos, o que pode levar o corpo a buscar alimentos que proporcionem prazer e conforto emocional”, destaca a nutricionista.

Durante o período de temperaturas mais baixas e com menor exposição à luz solar, a produção de serotonina no organismo tende a diminuir. Esse neurotransmissor, essencial para regular o bem-estar, o controle do apetite e o humor, tem seus níveis reduzidos, o que pode levar o corpo a buscar alimentos que proporcionem prazer e conforto emocional.

Embora esse comportamento seja natural e resultado de processos fisiológicos, Thainara ressalta para a importância de escolhas alimentares equilibradas. "É importante prestar atenção no tipo de alimento consumido, mesmo durante o frio. Optar por opções saudáveis, como sopas à base de legumes, grãos integrais e proteínas magras, pode ajudar a satisfazer a fome sem sobrecarregar o organismo com calorias extras. O segredo está em manter a qualidade nutricional da alimentação", sugere a especialista.

Além disso, a especialista reforça que a prática de atividades físicas também pode ajudar a controlar o apetite. "O exercício físico regular pode auxiliar no equilíbrio da fome, pois ajuda a regular o metabolismo e reduz o desejo por alimentos mais calóricos", conclui Thainara Gottardi.

Leia Também: Uma taça por dia pode salvar seu coração? Riscos e benefícios do vinho!