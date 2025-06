Junho promete romances intensos para estes signos do zodíaco

© Shutterstock

Com o clima do santo casamenteiro de Santo Antônio se aproximando, junho é naturalmente um mês de romance — e os astros parecem concordar. Segundo o site Terra, alguns signos do zodíaco têm grandes chances de viver encontros apaixonados e iniciar relacionamentos intensos nas próximas semanas. Confira as combinações com mais potencial para dar certo:

Gêmeos e Libra

Junho é o mês de Gêmeos, e o charme natural desse signo tem tudo para conquistar os librianos. A conexão tende a ser leve, divertida e cheia de conversas interessantes. Um beijo entre os dois pode ser o começo de muitos planos — inclusive para o próximo arraial.

Leão e Sagitário

Dois signos de fogo, duas energias que se encontram em alta intensidade. A paixão tende a ser imediata, com direito a muito entusiasmo e uma química difícil de ignorar. Pode começar como festa, mas tem tudo para virar namoro.

Aquário e Áries

A espontaneidade de Áries e o espírito livre de Aquário formam uma dupla dinâmica. Enquanto um toma a iniciativa sem rodeios, o outro traz criatividade e ousadia para surpreender. Juntos, podem viver um romance fora do comum, cheio de liberdade e surpresas.

Leia Também: Haja paciência! Estes são os três signos mais provocadores do zodíaco