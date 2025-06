A saúde bucal pode afetar a qualidade do sono?

© Shutterstock

A qualidade do sono desempenha um papel primordial na saúde geral do corpo humano. A falta de descanso noturno pode gerar inúmeras consequências, como o aumento do estresse, falta de memória, dor de cabeça, diminuição da libido, ansiedade e até mesmo depressão. Embora poucos saibam, a saúde bucal tem uma relação direta com o sono. O desgaste das articulações, dentes mal alinhados e distúrbios como o bruxismo podem ser associados a noites mal dormidas e, consequentemente, influenciam o bem-estar. Para falar sobre este tema e ajudar em uma noite reparadora, Dr. Emerson Nakao, dentista e consultor científico da Odontoprev, líder em planos odontológicos na América Latina, explica quais são as doenças bucais que podem interferir no sono e como se prevenir.

Bruxismo

O bruxismo, caracterizado pelo ranger ou apertar dos dentes durante o sono, é um distúrbio comum, normalmente associado ao estresse e à ansiedade, que comumente atinge pessoas mais jovens. A condição pode causar danos na gengiva, dor de cabeça pela manhã, sensação de rosto cansado e dolorido, dentes amortecidos e doloridos, e dores no pescoço. O desgaste dos dentes pode chegar a trincar e até quebrá-los. O tratamento para o bruxismo pode estar relacionado a ansiedade e estresse ou no uso de uma placa entre os dentes.

“O ranger constante dos dentes durante a noite pode levar ao desgaste do esmalte dentário, aumentando o risco de sensibilidade dentária, cáries e até mesmo fraturas dentárias. É preciso estar atento, pois o bruxismo crônico pode causar mais do que dores musculares na mandíbula e na face. Ele pode levar à inflamação das articulações, resultando em problemas de mastigação e fala. Por isso, ao identificar qualquer sintoma é essencial buscar um profissional especialista no assunto", conclui Dr. Emerson.

Ronco

O ronco é outro problema bem comum que interfere no sono. Causado pela obstrução parcial do fluxo de ar que entra pela garganta, possui um barulho característico bastante incômodo. Dr. Emerson reforça que, embora seja um problema comum, é preciso estar de olho. “O ronco pode causar o ressecamento da boca e da garganta, e favorecer infecções e a proliferação de cáries e tártaros. Além disso, outro fator que pode estar relacionado é o desalinhamento dos dentes. Se essa for a causa encontrada pelo dentista, pode ser necessário a realização do tratamento para alinhá-los", comenta.

Apneia do sono

A apneia do sono é caracterizada por paradas respiratórias momentâneas, sensação de cansaço ao acordar, dores de cabeça matinais e diversos outros sintomas. Ela pode afetar a saúde mental e física da pessoa, levando ao aparecimento ou agravamento de outros problemas de saúde. “A apneia do sono é comumente associada ao ronco, mas pode ter inúmeros fatores, como origem neurológica, obstrução ou estreitamento das vias aéreas e até o sobrepeso. É importante lembrar que ela também pode ser uma causadora de problemas periodontais e até de problemas cardíacos a longo prazo. Isso acontece porque ao dormir com a boca aberta, há uma diminuição do fluxo de saliva e ressecamento da mucosa oral. Dessa forma, uma das consequências é o aumento das doenças gengivais, como a periodontite e a gengivite", ressalta.

Cuidados com a boca e uma noite tranquila

Dr. Emerson reforça a importância de visitas frequentes ao dentista. “É imprescindível saber reconhecer os sinais, entender, diagnosticar e tratar a má qualidade do sono. Dessa forma, é possível evitar diversas complicações relacionadas à saúde bucal que afetam diretamente o bem-estar. Busque um profissional ao identificar qualquer sintoma, vá regularmente ao dentista, e cuide da limpeza diária da boca. O recomendado é escovação três vezes ao dia e fio dental pelo menos uma vez, preferencialmente antes de dormir. Essas práticas vão ajudar em uma noite reparadora de sono”, conclui.

Leia Também: Sobremesas frias causam gripes e resfriados? Especialista explica!