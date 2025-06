Ergofobia: quando trabalhar vira um pavor

© Shutterstock

Você provavelmente já ouviu falar da "síndrome de domingo" ou do sentimento de pavor que toma conta de muitos de nós aos domingos antes de voltar ao trabalho na segunda-feira de manhã. Mas e se esse medo fosse genuinamente debilitante? Bem, para alguns, é. A ergofobia, ou o medo excessivo do trabalho, é uma fobia real que afeta algumas pessoas. Pode causar ansiedade severa e levar a longos períodos de desemprego, entre outros problemas. Nesta galeria, você encontrará possíveis causas e dicas para resolver esse problema se você ou um ente querido estiver sofrendo com isso.

