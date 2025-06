Qual será a maior religião em 2050 (em número de fiéis)

© <p>Getty Images</p>

A religião tem sido uma característica definidora da civilização humana e moldou culturas e sociedades inteiras em todo o mundo. Mas a composição religiosa do mundo está longe de ser estática; ela está alterando constantemente devido a mudanças no crescimento populacional, migração e até mesmo nas escolhas de fé individuais. Nas próximas décadas, o cenário religioso passará por transformações significativas, com algumas crenças crescendo rapidamente, enquanto outras vivenciarão estagnação ou declínio.

A demografia desempenha um papel central nessas mudanças. Taxas de fertilidade, distribuição etária e concentração geográfica contribuem para a ascensão e queda de certos grupos religiosos.

Quão diferentes serão as comunidades religiosas em 2050? Como serão suas populações? Quais religiões ganharão força e quais desaparecerão lentamente? Clique nesta galeria para descobrir.