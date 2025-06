Sempre discutindo! Os signos que costumam perder a calma no amor

© Shutterstock

O Times of India elaborou uma lista com os signos que costumam frequentemente perder a calma no amor.

Sempre discutindo, com muito entusiasmo, ou de pavio curto, saiba se faz parte do grupo.

Câncer (21 de junho a 21 de julho)

São muito emotivos e muito sensíveis, especialmente no que toca ao amor. Normalmente levam tudo ao coração e, quando estão magoados, podem ficar mal humorados ou tornar-se passivo agressivos para lidar com a dor.

Gêmeos (21 de maio a 21 de junho)

São curiosos, cômicos e mudam de estado emotivo muitas vezes. Precisam falar e manter a mente ocupada, mas mudam de humor rapidamente. Quando se sentem mentalmente rejeitados, respondem de forma rápida e áspera. Não têm por hábito gritar ou ficar bravos, mas podem ser sarcásticos, ou fazer comentários passivo agressivos.

Áries (21 de março a 20 de abril)

Não gostam de receber sinais confusos ou entrar em jogos emocionais. Se acharem que estão tomando o seu afeto por garantido, ou que estão sendo ignorados, não hesitam em agir.

Leão (22 de julho a 22 de agosto)

Não guardam a dor para si próprios e querem que todos saibam como se sentem. Não têm problemas em chamar alguém à atenção, se sentirem o ego fragilizado. Perdem a calma se não se sentirem apreciados.

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Muitas vezes dizem coisas que podem magoar, mesmo que essa não seja a sua intenção, o que pode levar a tensão e inícios de discussões, sobretudo se se sentirem mal entendidos ou presos emocionalmente.

