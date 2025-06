Conheça o que pode intensificar ou aliviar os sintomas da rinite alérgica

© iStock

Com a chegada do inverno e do frio, é muito comum que condições respiratórias, como a rinite afetem diversas pessoas. A rinite é uma condição que causa inflamação na mucosa nasal, levando a sintomas como coriza, espirros, congestão nasal e coceira. Diversos fatores podem desempenhar um papel significativo na intensificação ou no alívio desses sintomas.

A rinite alérgica exige alguns cuidados para garantir o conforto daqueles que são afetados por seus sintomas. “Torna-se necessário, muitas vezes, administrar medicamentos prescritos e efetivar mudanças no estilo de vida e dieta para minimizar os desencadeantes”, comenta Dario Antunes Santuchi Filho, professor do curso de Enfermagem, Fisioterapia, Biomedicina e Farmácia da Faculdade Anhanguera, e Médico Cardiologista pelo HSJA e pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, Mestrado em Ciências da Saúde, Medicina e Biomedicina pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte e Coordenador do Centro de Pesquisa da Fundação Beneficente Rio Doce.

Diversos fatores ambientais e hábitos podem intensificar ou aliviar os sintomas da rinite. “Manter um ambiente limpo, evitar alérgenos e irritantes, e adotar práticas de higiene e hidratação são medidas eficazes para controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida”, reforça o docente.

Dario aponta fatores que podem intensificar ou aliviar os sintomas da rinite alérgica, confira:

Fatores que podem intensificar os sintomas

Alérgenos ambientais:

Poeira: A presença de poeira pode agravar os sintomas de rinite.

Ácaros: Ácaros encontrados em colchões, travesseiros e roupas de cama são comuns desencadeantes.

Pólen: Pólen de flores, árvores e grama pode intensificar os sintomas, especialmente durante a primavera.

Mofo: Ambientes úmidos e mal ventilados podem favorecer o crescimento de mofo, que é um forte alérgeno.

Poluição do ar:

Fumaça de cigarro: A exposição à fumaça de cigarro pode irritar as vias respiratórias e piorar os sintomas.

Mudanças climáticas:

Temperaturas extremas: Mudanças bruscas de temperatura e clima frio podem intensificar os sintomas.

Umidade: Alta umidade pode favorecer o crescimento de mofo e ácaros.

Perfumes e produtos químicos:

Produtos de limpeza: Alguns produtos de limpeza contêm substâncias que podem irritar as vias respiratórias.

Perfumes e fragrâncias: Fragrâncias fortes podem desencadear ou agravar os sintomas de rinite.

Alimentos:

Laticínios: Produtos como leite, queijo e iogurte podem aumentar a produção de muco, agravando a congestão nasal.

Alimentos ricos em histamina: Alimentos como vinho tinto, cerveja, queijos envelhecidos, embutidos e alimentos fermentados contêm histamina, que pode exacerbar os sintomas de rinite.

Alimentos picantes: Pimentas e outros alimentos picantes podem causar irritação nas vias respiratórias e aumentar a produção de muco.

Alimentos processados: Produtos industrializados e ricos em conservantes, corantes e aditivos podem desencadear reações alérgicas e piorar os sintomas.

Glúten: Em algumas pessoas, o glúten pode causar inflamação e aumentar os sintomas de rinite.

Fatores que podem aliviar os sintomas

Ambiente limpo e livre de alérgenos:

Higiene doméstica: Manter a casa limpa, especialmente os quartos, reduzindo a presença de poeira e ácaros.

Hidratação:

Beber água: Manter-se bem hidratado ajuda a manter as mucosas nasais úmidas e menos irritadas.

Solução salina: Usar solução salina para lavar as vias nasais pode ajudar a remover alérgenos e reduzir a inflamação.

Uso de umidificadores:

Umidificadores de ar: Manter o ambiente com um nível adequado de umidade pode ajudar a aliviar a congestão nasal.

Práticas de higiene pessoal:

Banhos regulares: Tomar banho regularmente para remover pólen e outros alérgenos do corpo e cabelo.

Alimentos:

Frutas e vegetais ricos em vitamina C: Laranja, limão, kiwi, morango e pimentão ajudam a fortalecer o sistema imunológico e reduzir a inflamação.

Alimentos ricos em ômega-3: Peixes como salmão e sardinha, além de sementes de chia e linhaça, possuem propriedades anti-inflamatórias.

Alho e cebola: Possuem propriedades anti-inflamatórias e podem ajudar a reduzir a congestão nasal.

Chá de gengibre: O gengibre tem propriedades anti-inflamatórias e pode ajudar a aliviar os sintomas de rinite.

Mel: Pode ajudar a aliviar a irritação na garganta e reduzir a tosse.

