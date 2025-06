Pode confiar cegamente! Eis os cinco signos mais fiéis do zodíaco

© Shutterstock

Quando falamos de fidelidade no amor, há signos que apresentam características que vão mais nesse sentido do que outros.

O CNews revelou a lista dos cinco signos mais fiéis do zodíaco:

Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

O signo mais fiel nas relações amorosas é o de Capricórnio. A tal ponto que, mesmo que não estejam felizes no relacionamento, os nativos deste signo não deixam o parceiro com o qual assumiram um compromisso. São muito sinceros e leais.

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Em seguida vem o signo Virgem. Detestam a ideia de uma via dupla, uma vez que isso perturba o seu sentido de organização. Enganar os outros é muito complicado.

Touro (21 de abril a 20 de maio)

Precisam de estabilidade e adoram a rotina. Odeiam mudanças e são muito apegados à tradição, família e conforto. Apreciam os pequenos prazeres da vida e detestam destruir aquilo que construíram.

Câncer (21 de junho a 21 de julho)

Profundamente gentis, não conseguem fazer mal à sua cara metade. Precisam do seu ninho e conforto, por isso, não são capazes de enganar o parceiro.

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Honestos e íntegros, odeiam trair e ser traídos. Porém, costumam ter um grande apetite sexual. Se, porventura, não se encontram satisfeitos com este aspecto da relação, podem cair em tentações.

