Médica revela como lavar corretamente os ouvidos no banho

© Shutterstock

Um banho pode ser rápido, mas isso não quer dizer que acabe lavando mal algumas partes essenciais do corpo. Em entrevista à revista 'Parade', uma médica revelou que existe uma zona que muitas pessoas acabam lavando de forma errada no banho. Alguns até não o fazem.

"Crescemos pensando que devemos usar cotonetes para limpar o interior dos ouvidos, mas, infelizmente, esse método pode, na verdade, fazer mais mal do que bem", revela Uma Darji.

Desta forma, explica que os deve passar a limpar no banho. Os cotonetes acabam por empurrar a sujeira para dentro, causando irritação e infecção.

Assim, o que deve fazer no banho é limpar a parte externa, seja com o dedo ou com a ajuda de um pano úmido. "A cera dos ouvidos move-se naturalmente com o tempo. Tudo o que precisa é limpar de forma delicada."

