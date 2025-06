© <p>Shutterstock</p>

A auriculoacupuntura é uma das últimas tendências em terapia holística. Uma terapia originária da medicina tradicional chinesa (MTC), seus praticantes afirmam que as sementes na orelha podem ajudar a tratar uma série de doenças físicas e mentais. Minúsculas e indolores, as sementes são aplicadas do lado de fora da orelha. Mas será que essa técnica realmente ajuda a melhorar a saúde?

Clique na galeria a seguir para saber mais sobre este fascinante tratamento complementar.