Veja os benefícios de colocar uma bola de papel de alumínio na despensa!

Se ainda não coloca uma bola de papel de alumínio na despensa, o melhor é começar a fazê-lo o quanto antes. Terá muitos os benefícios com este truque!

Colocar bolas de alumínio em locais onde guardar alimentos e produtos pode ser uma forma de espantar as formigas e também as para baratas.

Por outro lado, poderá também evitar o aparecimento de traças e moscas. Este poderá também servir como um repelente de mosquitos. É ainda perfeito para afastar ratos.

Neste caso, os animais podem acabar por ficar assustados com o barulho do alumínio. O melhor é mesmo colocar as bolas nas partes dos cantos da despensa.

