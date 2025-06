Por que razão os mosquitos picam mais umas pessoas do que outras?

© Shutterstock

Já se perguntou por que é que os mosquitos picam algumas pessoas mais do que outras quando estão ao ar livre?

De acordo com entomologistas e estudos científicos, isso não é algo da sua cabeça: existem muitas explicações, baseadas em estudos, para o motivo pelo qual os mosquitos picam algumas pessoas mais do que outras.

Certas razões estão completamente fora do seu controlo e têm que ver com a sua constituição genética, enquanto outros podem ser evitados simplesmente ao trocar de roupa.

De acordo com Shannon Harlow-Ellis, entomologista e especialista técnica na Mosquito Joe, uma empresa da Neighborly, aqui estão sete razões pelas quais pode ser mordido pelos mosquitos.

1 - Tem sangue do tipo O

"Investigadores descobriram que os mosquitos têm maior probabilidade de pousar em secretores do grupo sanguíneo O, com 83,3%, em comparação aos secretores do grupo A, com 46,5%";

2 - Cheira bem

"Os mosquitos são naturalmente inclinados a procurar fontes de néctar, que é abundante em flores. Portanto, quando os humanos usam produtos perfumados que imitam esses aromas florais, os mosquitos são induzidos a acreditar que há uma possível fonte de alimento por perto."



3 - Está suado

"Investigadores que conduziram um estudo em 2019 publicado na Current Biology encontraram uma proteína expressa nas antenas dos mosquitos que detecta hospedeiros humanos ao farejar o ácido láctico no nosso suor".



4 - A temperatura do seu corpo está alta

"Os mosquitos podem sentir o calor do corpo e são atraídos pelo dióxido de carbono que exalamos, sendo que este aumenta quando estamos com calor, a fazer exercícios ou sem fôlego".

5 - Gravidez

"Mulheres grávidas emitem mais calor corporal e exalam mais dióxido de carbono, o que as torna hospedeiras mais atraentes para os mosquitos".



6 - Bebeu cerveja

"De acordo com um estudo de 2002, publicado no Journal of the American Mosquito Control Association, (JAMCA), a porcentagem de mosquitos que pousaram em voluntários aumentou significativamente após a ingestão de cerveja em comparação com antes da ingestão, mostrando claramente que beber álcool estimula a atração de mosquitos. Uma teoria sobre o porquê disto acontecer é que a cerveja aumenta a temperatura do corpo".

7 - Está vestido de preto ou vermelho

"Um estudo de 2022 conduzido pela Universidade de Washington descobriu que quando os mosquitos detectam CO2, isso estimula os olhos a procurar cores específicas e outros padrões visuais, que estão associados a um hospedeiro em potencial. As cores que eles detectam com mais facilidade são o preto e certos tons de azul, vermelho e laranja. Tons mais escuros, como o preto, criam mais contraste com o ambiente, o que os insetos conseguem captar".

