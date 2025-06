Certos alimentos podem realmente diminuir o apetite?

© <p>Getty Images</p>

Se você já seguiu uma dieta que restringe as calorias, provavelmente foi seduzido por produtos no supermercado que prometiam "te manter mais cheio por mais tempo". Claro, todos gostaríamos de acreditar que há certas coisas que podemos comer para evitar o aparecimento do apetite. No entanto, se levarmos em consideração que isso pode ser apenas uma manobra de marketing, é fácil lançar dúvidas sobre tais promessas.

Curioso? Confira esta galeria e descubra se certos alimentos realmente podem inibir o apetite.