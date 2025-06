Ranking global de moradores de rua e o caso do Brasil

© <p>Getty Images</p>

Estima-se que cerca de 150 milhões de pessoas em 2021 eram sem-teto, valor que representa aproximadamente 2% da população do planeta, segundo o Fórum Econômico Mundial. E esse número continua crescendo! Entre os principais fatores que contribuem para o aumento de pessoas em situação de rua estão o aumento dos aluguéis e a escassez de moradias acessíveis.

Utilizando as informações mais recentes da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e do Yahoo News, exploramos 30 lugares do mundo com mais pessoas vivendo nas ruas. A metodologia aplicada seleciona a maior cidade de cada país como um exemplo representativo para estimar o problema da falta de habitação, com base nos dados mais recentes disponíveis.

Ficou curioso para saber qual cidade lidera a lista com a maior população sem-teto e por que o cenário de uma capital brasileira é ainda mais grave e preocupante? Clique na galeria e descubra agora.