Oito alimentos inflamatórios que aumentam a gordura abdominal

© Shutterstock

Sabia que está prejudicando a sua saúde abdominal ao consumir alimentos inflamatórios que podem contribuir para o aumento da gordura na barriga?

Segundo Tara Collingwood, nutricionista esportiva certificada e coautora do livro 'Flat Belly Cookbook for Dummies', diversos alimentos, condimentos e bebidas comuns podem desencadear a acumulação de gordura na região abdominal.

A especialista explica que esses alimentos ultra inflamatórios podem desencadear a gordura abdominal, causando inflamação crônica, resistência à insulina e desequilíbrios hormonais, conforme compartilhou com o Eat This, Not That.

Alguns exemplos desses alimentos são:

1 - Carboidratos refinados (como pão branco, massas, doces);

2 - Açúcares adicionados (presentes em refrigerantes, doces);

3 - Gorduras Trans (como Óleos Parcialmente Hidrogenados);

4 - Carnes processadas (incluindo bacon, salsichas, cachorros-quentes);

5 - Alimentos fritos (como batatas fritas, frango frito);

6 - Álcool (especialmente cerveja e cocktails com misturas açucaradas);

7 - Adoçantes artificiais (como aspartame, sucralose);

8 - Óleos vegetais ricos em ômega-6 (como milho, soja, óleo de girassol).