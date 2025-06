Conheça o alimento que deve comer mais se tem colesterol elevado

© Shutterstock

As alterações no estilo de vida e na alimentação podem fazer diferenças significativas quando falamos de altos níveis de colesterol.

É o caso das sementes de chia - uma forma fácil de aumentar o consumo de fibras solúveis e gorduras saudáveis, nutrientes essenciais para reduzir o colesterol 'mau'.

De acordo com nutricionistas, citados pelo site 'Eating Well', as sementes de chia são fontes muito interessantes de fibra, proteína, antioxidantes, omega-3, vitaminas e minerais.

São ainda naturalmente baixas em gorduras saturadas e muito fáceis de incorporar em refeições ou snacks - atenção que devem ser hidratadas.

