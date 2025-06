Sofre com as críticas dos outros? Seu signo pode estar nesta lista!

© Shutterstock

Se preocupa demais com aquilo que os outros pensam de você? Pois, saiba que isso não é incomum e pode ter que ver com o seu signo.

Algumas pessoas realmente sentem mais dificuldade em lidar com julgamentos, críticas e aquela velha mania das pessoas se meterem na vida alheia.

De acordo com o site 'Terra', estes são os três signos que mais sofrem com as críticas dos outros.

Leão (22 de julho a 22 de agosto)

"Embora sejam pessoas, aparentemente, super confiantes, gostam muito de ser admiradas. Portanto, quando percebem que não estão agradando ou que estão sendo alvo de críticas, podem sentir-se extremamente inseguras, mesmo que não demonstrem."

Câncer (21 de junho a 21 de julho)

"Os nativos deste signo absorvem tudo à sua volta e o que os outros falam mexe diretamente com o seu lado emocional. Muitas vezes, acabam se sentindo magoados até com comentários sem intenção de ofender."

Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)

"Por serem extremamente empáticos, os nativos deste signo absorvem as emoções alheias. Assim, qualquer crítica ou olhar atravessado já é motivo para ficarem pensando em mil e uma coisas. Muitas vezes, Peixes acaba por deixar de ser quem é para não desagradar o seu círculo social."

