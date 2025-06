O que é deles, é deles! Os signos mais egoístas do zodíaco

© Shutterstock

Partilhar é coisa que estas pessoas não fazem! Não gostam de dar nada a ninguém. O que é delas, só a elas pertence.

O site 'LaSexta' elaborou um ranking com os signos mais egoístas do zodíaco. Será que é um deles ou conhece alguém assim?

1.º - Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)



2.º - Câncer (21 de junho a 21 de julho)



3.º - Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)



4.º - Áries (21 de março a 20 de abril)

"Não gostam de dar nada a ninguém. Preferem ficar com tudo do que fazer qualquer tipo de partilha, seja com amigos ou familiares."





Leia Também: Sofre com as críticas dos outros? Seu signo pode estar nesta lista!