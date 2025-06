Evite estes nove hábitos e proteja a saúde do seu coração; entenda

© Shutterstock

Evitar hábitos nocivos e adotar uma rotina equilibrada são atitudes fundamentais para a saúde cardiovascular. O cardiologista Nick West, chefe médico da Abbott, compartilhou ao site norte-americano SheFinds os comportamentos dos quais se afasta completamente para proteger o próprio coração — e que qualquer pessoa também pode evitar.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo, responsáveis por cerca de 17,9 milhões de óbitos por ano. Muitas dessas mortes poderiam ser prevenidas com mudanças no estilo de vida.

Veja os principais hábitos que prejudicam o coração, segundo o cardiologista:

Sedentarismo

A falta de atividade física regular está ligada ao aumento do risco de hipertensão, obesidade e diabetes — fatores que afetam diretamente o coração. O ideal é manter pelo menos 150 minutos de atividade moderada por semana.

Estresse crônico

O estresse constante eleva os níveis de cortisol e adrenalina, sobrecarregando o sistema cardiovascular. Técnicas como meditação, exercícios respiratórios e pausas na rotina são importantes para reduzir a tensão.

Consumo excessivo de açúcar

Dietas ricas em açúcar aumentam o risco de obesidade e inflamações, além de estarem associadas a um maior risco de desenvolver diabetes tipo 2, o que impacta negativamente a saúde cardíaca.

Tabagismo

Fumar danifica os vasos sanguíneos, reduz o oxigênio no sangue e eleva significativamente o risco de infarto e AVC. Parar de fumar é uma das decisões mais eficazes para melhorar a saúde do coração.

Negligenciar check-ups médicos

Deixar de fazer exames periódicos pode atrasar o diagnóstico de problemas silenciosos, como hipertensão e colesterol alto. A prevenção ainda é o melhor remédio.

Comer alimentos fritos com frequência

Frituras são ricas em gorduras trans e saturadas, que aumentam o colesterol ruim (LDL) e favorecem a formação de placas nas artérias.

Ignorar a apneia do sono

Distúrbios respiratórios durante o sono, como a apneia, aumentam o risco de hipertensão e doenças cardíacas. Ronco alto e sonolência diurna são sinais de alerta.

Excesso de carne vermelha e alimentos processados

Esses alimentos são frequentemente ricos em gorduras saturadas, sódio e conservantes. Substituí-los por opções mais naturais, como peixes, legumes e grãos integrais, é uma medida protetora.

Abuso de álcool

O consumo exagerado de bebidas alcoólicas pode causar hipertensão, arritmias e enfraquecimento do músculo cardíaco. A recomendação é moderação ou abstinência, especialmente para quem já apresenta fatores de risco.



Adotar uma rotina mais saudável pode exigir esforço no início, mas os benefícios a longo prazo compensam. Pequenas mudanças, como caminhar mais, reduzir o consumo de açúcar ou buscar apoio para parar de fumar, já contribuem para um coração mais forte e uma vida mais longa.



