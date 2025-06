Sete itens essenciais do dia a dia que deve substituir anualmente

© Shutterstock

Eles estão por toda parte: na cozinha, no banheiro, no quarto… e muitos nem passam pela sua cabeça quando o assunto é substituição. Mas, segundo especialistas, deixar de renovar alguns objetos do dia a dia pode custar caro — seja para o seu bolso ou para a sua saúde.

A organizadora profissional Leslie Kilgour, fundadora da consultoria Get It Straight, explica que vários itens de uso cotidiano acumulam sujeira, bactérias ou se degradam com o tempo, perdendo eficiência e podendo até causar problemas de saúde, como alergias e contaminações.

Veja abaixo sete coisas que você deve trocar anualmente, segundo a especialista:



1. Filtros (de ar, água ou aspiradores)

Filtros sujos perdem eficiência e acumulam poeira, mofo e bactérias. Isso pode afetar diretamente a qualidade do ar da sua casa ou comprometer a purificação da água que você consome. Para manter o desempenho ideal e evitar contaminações, recomenda-se trocá-los ao menos uma vez por ano — ou com mais frequência, conforme o uso e o modelo.



2. Recipientes de plástico para alimentos

Com o tempo, potes de plástico sofrem microfissuras que acumulam resíduos e bactérias, mesmo após a lavagem. Além disso, a exposição constante ao calor do micro-ondas pode liberar substâncias químicas nocivas, como o BPA. A dica é substituí-los anualmente e optar, sempre que possível, por versões livres de BPA ou por recipientes de vidro.



3. Travesseiros e almofadas

Mesmo com capas protetoras, os travesseiros e almofadas acumulam ácaros, suor e células mortas da pele. Elas perdem a forma, deixam de oferecer apoio adequado e podem causar ou agravar alergias respiratórias. Trocar uma vez por ano garante mais conforto e higiene, especialmente no caso de quem tem rinite ou asma.



4. Forros para cortinas do chuveiro

Ambientes úmidos como o banheiro são ideais para o crescimento de fungos e mofo. Os forros da cortina, em contato direto com respingos de água, tendem a ficar encardidos e podem proliferar micro-organismos. A substituição anual — ou sempre que aparecerem manchas — ajuda a manter o banheiro mais saudável.



5. Esponjas e escovas de louça

Esses itens entram em contato diário com restos de comida e gordura, o que os torna um verdadeiro paraíso para bactérias. A recomendação é trocá-los mensalmente, mas, caso isso não seja viável, a renovação anual mínima (especialmente no caso das escovas) já representa uma melhoria em termos de higiene.



6. Roupa íntima e meias

Com o uso e as lavagens constantes, essas peças perdem elasticidade, acumulam microrganismos e deixam de oferecer o suporte adequado. A troca anual é uma boa regra geral para manter a higiene e o conforto. Se possível, invista em tecidos antibacterianos ou com boa respirabilidade.



7. Roupas de cama brancas (lençóis, fronhas e toalhas)

Mesmo com lavagens frequentes, tecidos brancos tendem a amarelar e manchar com o tempo. Além disso, podem acumular ácaros e bactérias imperceptíveis. Para manter a sensação de frescor e limpeza, substituí-los anualmente — ou a cada dois anos, no máximo — é uma boa prática.



Segundo Leslie Kilgour, estabelecer um “calendário da casa” com lembretes anuais para essas substituições pode ajudar a manter o lar mais limpo, funcional e saudável, sem grandes esforços.