No seu relacionamento, você é um gato preto ou um golden retriever?

Nos últimos meses, tem sido difícil rolar no TikTok sem encontrar uma referência à teoria do namoro do gato preto com o golden retriever. Essa teoria de namoro fofa e baseada em animais de estimação tem suas raízes no antigo conceito de yin e yang, ou seja, os opostos se atraem. Em um casal de gato preto e golden retriever, o gato preto introvertido e taciturno é contrastado e complementado pelo extrovertido e divertido golden retriever.

Embora os estereótipos do gato preto e do golden retriever sejam apenas isso (estereótipos), a maioria das pessoas parece achar que se identifica mais fortemente com as características de um ou de outro. Curioso? Confira esta galeria para entender melhor.