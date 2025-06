Quatro signos que podem viver um amor inesperado ainda este mês

© Shutterstock

O mês de junho reserva surpresas amorosas para alguns signos do zodíaco. De acordo com o portal Terra, as energias deste período favorecem reencontros, conexões intensas e paixões repentinas — daquelas que surgem sem aviso, mas com força suficiente para mexer com o coração.

Confira abaixo os quatro signos que têm mais chances de viver um romance inesperado nas próximas semanas, segundo a astrologia:

Gêmeos (21 de maio a 21 de junho)

Uma simples conversa pode evoluir rapidamente para algo mais profundo. Os geminianos devem estar atentos, pois uma paixão inesperada pode surgir a qualquer momento e transformar completamente o clima do mês.

Leão (22 de julho a 22 de agosto)

Um encontro casual tem potencial para despertar sentimentos intensos. Para os leoninos, a chance de viver um amor inesperado é grande — basta estarem abertos para o novo e atentos aos sinais do destino.

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Uma viagem, um curso ou até mesmo uma festa entre amigos pode ser o cenário ideal para o início de um romance surpreendente. Os sagitarianos solteiros devem manter o coração disponível e a curiosidade em alta.

Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)

Um reencontro com alguém do passado ou uma nova amizade com forte conexão emocional pode se transformar em algo mais. Os piscianos devem confiar na intuição e permitir que a vida os surpreenda.

Leia Também: O que é deles, é deles. Os signos mais egoístas do zodíaco