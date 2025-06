Países com os melhores sistemas de saúde do mundo

© <p>Getty Images</p>

Como é definido o atendimento à saúde? Geralmente, nós a entendemos como um conjunto de sistemas dos quais dependemos, que nos ajudam a manter nossa saúde pessoal através da prevenção ou tratamento de doenças, enfermidades, lesões ou outro tipo de deficiência mental ou física. Os Estados Unidos, por exemplo, não possuem um sistema público de saúde. Outros governos, porém, fornecem cuidados de saúde em todo o país aos seus cidadãos, como o Brasil, com o Sistema Único de Saúde (SUS). No entanto, o padrão e a qualidade dos cuidados recebidos pelo paciente diferem de país para país, e há várias razões para isso. Classificar os países do mundo em ordem dos melhores serviços de saúde não é tarefa fácil, e para isso vários fatores foram levados em consideração.

1. O Índice de Prosperidade Legatum mede até que ponto as pessoas são saudáveis e têm acesso aos serviços necessários para manter uma boa saúde, incluindo resultados de saúde, sistemas de saúde, doenças e fatores de risco e taxas de mortalidade.

2. O Índice de Cuidados de Saúde da CEOWORLD Magazine "é uma análise estatística da qualidade geral do sistema de saúde, incluindo a infraestrutura de cuidados de saúde; competências dos profissionais de saúde (médicos, pessoal de enfermagem e outros trabalhadores de saúde); custo (dólar per capita); disponibilidade de medicamentos de qualidade e prontidão do governo". Sob este índice, cada país é pontuado de um total de 100

3. U.S. News & World Report é um recurso valioso com um conjunto de rankings focados em saúde. Desde 1990, a publicação compila os rankings Best Hospital (Melhor Hospital, em tradução livre).

Levando em conta essas três métricas, os países foram classificados pelo desempenho de seus sistemas de saúde. Será que o Brasil entra nessa lista? Clique para saber onde no mundo você receberá os melhores cuidados de saúde.