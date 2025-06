O que não usar no avião: roupas e calçados que prejudicam a viagem

© Shutterstock

Na hora de embarcar em uma viagem de avião, a maior preocupação costuma ser o que levar na mala. No entanto, o que você veste durante o voo pode influenciar diretamente seu conforto e até sua saúde. Especialistas alertam que a escolha da roupa íntima e de outras peças pode fazer toda a diferença, especialmente em voos longos.

Um dos principais pontos de atenção está na roupa íntima. De acordo com o site Health Digest, tecidos sintéticos devem ser evitados ao máximo durante uma viagem de avião. O motivo? Eles dificultam a respiração da pele, favorecendo o surgimento de infecções. “De modo geral, os melhores tecidos para roupas íntimas são os naturais, como o algodão”, afirmou a obstetra e ginecologista Andrea Braden ao HuffPost. Segundo ela, no caso das mulheres, a escolha adequada da lingerie está diretamente ligada à saúde íntima, já que tecidos mais respiráveis garantem uma boa circulação de ar na região da vulva.

Mesmo que o passageiro se levante para alongar-se durante o voo, longos períodos sentado com tecidos sintéticos em contato direto com a pele podem aumentar o risco de infecções fúngicas. Além disso, outro fator preocupante é a inflamabilidade desses materiais. Em caso de um acidente a bordo envolvendo fogo, roupas íntimas sintéticas podem derreter com facilidade, causando queimaduras graves. “Além da possibilidade de infecção, há o risco real de ferimentos severos, caso a peça entre em combustão”, alertou Braden.

Mas não é só a roupa íntima que merece atenção. O estilista pessoal Patrick Kenger, ouvido pelo site BestLife, listou algumas peças que devem ser evitadas durante voos, mesmo os mais curtos. Calças muito justas, por exemplo, restringem os movimentos e podem se tornar desconfortáveis rapidamente, especialmente porque o inchaço é comum durante viagens aéreas.

Quem prefere usar vestidos justos ou macacões por estilo ou praticidade também deve reconsiderar. "Essas peças são mais difíceis de tirar, e o banheiro do avião não é exatamente espaçoso", explica Kenger. O ideal é optar por roupas confortáveis, de tecidos leves, e que possam ser facilmente colocadas e retiradas em espaços pequenos.

Outro erro comum é embarcar de chinelos ou salto alto. Apesar de parecerem práticos ou elegantes, esses calçados dificultam o acesso ao avião e podem causar desconforto ao longo da viagem. Além disso, em emergências, sapatos inadequados comprometem a mobilidade. “Passar pela segurança com salto alto ou chinelo pode ser estressante e atrapalhar sua movimentação no corredor estreito da aeronave”, diz o especialista.

Blusas sem mangas também são um risco, principalmente por causa das variações de temperatura dentro da cabine. O ar-condicionado dos aviões costuma ser mantido em temperaturas baixas, o que pode causar desconforto ou até resfriados. Levar uma blusa de manga longa leve ou um casaco é sempre uma boa ideia, mesmo que o clima no destino seja quente.

Outro detalhe mencionado por Kenger é sobre o uso de calções: “Nunca sabemos o quão limpo está o assento do avião. Como muitas pessoas tocam nas poltronas ou até limpam as mãos ali, cobrir as pernas ajuda a evitar o contato com germes.”

Seja para um voo curto ou uma longa jornada internacional, o conforto e a segurança devem vir em primeiro lugar. Escolher as roupas certas para uma viagem de avião não é apenas uma questão de estilo — é uma medida de cuidado com a saúde e o bem-estar durante todo o percurso.

Leia Também: Estas são as 10 ilhas mais inusitadas e espetaculares da Europa