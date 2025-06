Sabe o que é anemia falciforme ou drepanocitose? Saiba os sintomas

© Shutterstock

Nesta quinta-feira, 19 de junho, é celebrado o Dia Internacional da Anemia Falciforme, também conhecida como drepanocitose, uma condição genética e hereditária que afeta milhares de pessoas em todo o mundo — e que ainda é pouco conhecida pela população. A data tem como objetivo aumentar a conscientização sobre os impactos da doença e a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado.

Segundo o Ministério da Saúde, a anemia falciforme é a doença hereditária mais comum no Brasil. Estima-se que cerca de 100 mil pessoas convivam com a enfermidade no país, principalmente entre a população negra e parda. A cada ano, aproximadamente 3.500 crianças nascem com a forma grave da doença, e uma em cada mil crianças negras nascidas vivas já apresenta o diagnóstico.

O que é a anemia falciforme?

De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a anemia falciforme é causada por uma mutação genética que altera a forma dos glóbulos vermelhos, responsáveis por transportar oxigênio pelo corpo. Em vez do formato arredondado normal, essas células adquirem uma forma de foice — daí o nome “falciforme”. Essa deformidade faz com que as células fiquem rígidas, menos flexíveis e mais propensas a se agruparem e obstruírem os vasos sanguíneos.

Como resultado, o transporte de oxigênio é prejudicado, o que gera episódios de dor intensa, chamados de crises falciformes, além de outras complicações que afetam o funcionamento dos órgãos ao longo do tempo.

Principais sintomas da anemia falciforme

Os sintomas da anemia falciforme podem variar de pessoa para pessoa, mas alguns sinais são recorrentes e ajudam a identificar a condição:

Crises de dor aguda: são causadas pela obstrução dos vasos sanguíneos. Afetam especialmente ossos, tórax, abdômen e articulações. Podem durar horas ou dias.

Anemia crônica: provocada pela destruição precoce das células falciformes, resultando em fadiga, fraqueza e palidez.

Icterícia: coloração amarelada nos olhos e na pele, comum em pacientes devido à liberação de bilirrubina.

Infecções frequentes: o baço, importante para o sistema imunológico, é afetado, tornando o organismo mais vulnerável.

Inchaço nas mãos e pés (dactilite): comum em bebês e crianças pequenas.

Atraso no crescimento e na puberdade.

Problemas na visão: causados por danos à retina devido à má circulação.

Síndrome torácica aguda: uma complicação grave, com sintomas como dor no peito, febre e dificuldade para respirar.

Diagnóstico e tratamento

O diagnóstico da anemia falciforme pode ser feito ainda nos primeiros dias de vida, através do teste do pezinho, obrigatório no Brasil. Em adultos, exames de sangue específicos, como a eletroforese de hemoglobina, confirmam a presença do gene alterado.

Por ser uma doença hereditária, não há cura definitiva — exceto em casos muito específicos em que se realiza transplante de medula óssea, geralmente indicado apenas quando há doador compatível e risco de vida. O tratamento é focado em melhorar a qualidade de vida, prevenir complicações e controlar os sintomas.

Entre os cuidados recomendados estão:

Acompanhamento médico contínuo

Hidratação constante

Suplementação com ácido fólico

Uso de medicamentos como a hidroxiureia, que ajuda a reduzir as crises

Transfusões sanguíneas periódicas

Vacinação em dia, para evitar infecções graves



