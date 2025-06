Descubra 11 alimentos que estão deixando seu metabolismo lento

© Shutterstock

A alimentação tem bastante influência no metabolismo. Existem certos alimentos que estão afetando a forma como a energia é gasta no seu corpo. O melhor é ter atenção e entender do que deve se afastar.

Ao ‘website’ SheFinds, a dietista Lisa Richards revelou alguns dos alimentos que podem estar fazendo com que o metabolismo fique mais lento, mas também levam ao aumento do peso entre outros problemas de saúde. Saiba o que deve evitar.

1- Iogurtes com sabores

"Alguns iogurtes com sabor podem ter alto teor de açúcares adicionados, o que pode contribuir para o aumento de peso e de outros problemas de saúde se consumidos em excesso."

2- Pão branco

"O alto índice glicêmico pode desencadear picos de insulina e promover o armazenamento de gordura na região abdominal."

3- Muffins

"São ricos em calorias e gordura, o que pode levar à formação de gordura abdominal com o tempo."

4- Barras de granola

"São o pior alimento 'saudável' para perda de peso porque são cheias de ingredientes inflamatórios que impedem a perda de peso."

5- Carnes processadas

"Alimentos como cachorro-quente e salsichas costumam ser ricos em sódio e nitratos. Podem contribuir para a retenção de líquidos e o aumento da pressão arterial, tornando o metabolismo lento."

6- Cereais açucarados

"Quando consumidos em grandes quantidades e de forma consistente, podem levar à obesidade, pressão alta, diabetes e doenças cardíacas."

7- Donuts

"Contém gorduras saturadas que podem levar à inflamação e aumentar o risco de doenças cardíacas."

8- Noodles instantâneos

"Não contém os nutrientes essenciais, fibras e proteínas necessários para manter uma taxa metabólica saudável."

9- Batatas fritas

“Podem desacelerar o metabolismo porque são ricos em calorias, gorduras não saudáveis ​​e sódio.”

10- Bolachas

"São excessivamente ricos em sódio e oferecem pouco ou nenhum benefício nutricional."

11- Mix de frutos secos com chocolates

"São fáceis de comer, o que pode levar ao excesso de peso."



Se não está conseguindo perder peso, estes são alguns dos motivos

Na sua conta de Instagram, a nutricionista Joana Ferreira revelou alguns pequenos hábitos que podem estar a fazer com que não perca o peso que desejaria. São situações que podem passar despercebidas, mas que acabam por ter um grande impacto.

É o caso de pesar-se diariamente. “Pode criar frustração e ansiedade desnecessárias", alerta, sublinhando que "o foco deve ser no progresso a longo prazo, não nas flutuações diárias.”

Também deve ter atenção às restrições de alimentação. “Pode levar a compulsões alimentares. A moderação é sempre a chave.” Evite ainda comer fora das refeições principais e querer resultados rápidos.

"Ter paciência e consistência é o segredo para alcançar os teus objetivos de forma saudável." Tenha ainda atenção ao cortar os carboidratos de forma definitiva e também ao fato de implementar vários dias do 'lixo'.

"Um dia inteiro de excessos pode comprometer uma semana de esforço."

