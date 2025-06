Não consegue perder peso? A culpa pode ser do seu DNA

© Shutterstock

Por que você não está emagrecendo? A resposta pode estar no seu DNA, diz estudo

Por mais que você faça dieta e exercícios, sente que não está perdendo o peso que gostaria? Segundo um novo estudo publicado no European Journal of Preventive Cardiology, a culpa pode estar no seu DNA. Ou seja, a sua genética pode estar impedindo que você alcance os resultados desejados.

A pesquisa mostrou que um terço das pessoas que seguiram uma dieta saudável não perdeu peso, embora tenha apresentado outros benefícios importantes para a saúde, como melhora nos níveis de colesterol e redução da gordura visceral.

O estudo analisou dados de 761 pessoas com sobrepeso, ao longo de 18 a 24 meses. O foco foi uma alimentação com baixo teor de gordura ou com poucos carboidratos.

Cerca de 28% dos participantes não apresentaram melhora na perda de peso. Por outro lado, uma parte significativa do grupo perdeu bastante peso.

“Fomos condicionados a associar emagrecimento com saúde, e pessoas resistentes à perda de peso são frequentemente rotuladas como fracassadas”, afirmou Anat Yaskolka Meir, uma das responsáveis pelo estudo.

“As descobertas mudam a forma como devemos definir sucesso clínico. Mesmo sem perder peso, algumas pessoas melhoram seu metabolismo e reduzem o risco de doenças a longo prazo. Isso é uma mensagem de esperança, não de fracasso”, completou.

O médico Philip Rabito reforça: “Provavelmente existem fatores genéticos que afetam a capacidade de uma pessoa perder peso. Em termos simples, apesar de esforços semelhantes, como restrição calórica e mudanças no estilo de vida, alguns pacientes perdem mais peso do que outros”.

Já o médico Manoel Galvão Neto explicou à Fox News: “É uma verdadeira combinação de fatores genéticos, que afetam o metabolismo, o apetite, o armazenamento de gordura e a resposta à dieta e aos exercícios”.



A genética não é a única vilã

Além da genética, há erros comuns que podem estar sabotando o seu processo de emagrecimento, muitas vezes de forma despercebida.

A nutricionista Joana Ferreira, por exemplo, listou em seu perfil no Instagram alguns hábitos que podem atrapalhar os resultados na balança:

Se pesar todos os dias: “Pode gerar frustração e ansiedade desnecessárias. O foco deve ser no progresso a longo prazo, não nas flutuações diárias.”

Restringir demais a alimentação: “Pode levar a episódios de compulsão alimentar. A moderação é essencial.”

Beliscar fora das refeições principais: Um erro comum que pode passar batido.

Cortar completamente os carboidratos: Isso não é recomendado, pois o corpo precisa de energia.

Querer resultados rápidos demais: “Ter paciência e consistência é o segredo para alcançar seus objetivos de forma saudável.”

Fazer ‘dias do lixo’ (ou cheat days): “Um dia inteiro de exageros pode comprometer uma semana inteira de esforço.”

A mensagem final é clara: consistência, equilíbrio e autoconhecimento são fundamentais, e o processo de emagrecimento saudável vai muito além do número na balança.

