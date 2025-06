Signos que vão ter um final de junho intenso e cheio de (boas) surpresas

© Shutterstock

O final de mês está se aproximando e há pessoas que estão com vontade que chegue ainda mais rapidamente. A verdade é que muitas coisas boas estão para chegar. Se for um destes signos, só pode esperar coisas boas.

Segundo a lista do Terra, estes são os signos que vão ter um final de mês intenso e com boas surpresas em termos financeiros. Será que é desta vez que ganha na loteria? Ou na Mega-Sena? Pode já não estar em jogo o grande jackpot, mas o que vier é bem vindo certamente.



Áries (21 de março a 20 de abril)



"Vão tomar decisões sem medo de correr riscos. Vão ter uma nova oportunidade de negócio. Mantenham o espírito bem aberto e a conta bancária pronta."

Gêmeos (21 de maio a 21 de junho)

"Cuidado com investimentos rápidos e gastos impulsivos. Poderá ganhar mais do que estava à espera. Prepare a sua conta bancária que os zeros irão subir."

Câncer (21 de junho a 21 de julho)

"Surpresas financeiras estão à sua espera. Podem receber um aumento inesperado ou começar um novo projeto. O melhor é estarem bem atentos uma vez que podem não estar à espera, mas tudo irá mudar."





Leia Também: Solteiros têm mais risco de depressão, diz estudo

Mas será que o final de mês ainda lhes reserva coisas boas?

Inês Santos, astróloga e membro da ASPAS - Associação Portuguesa de Astrologia, revelou ao Lifestyle ao Minuto o que podemos esperar para cada signo até ao final do mês. Boas surpresas podem estar a caminho destes signos, mas será que pode haver alguma reviravolta?

A astróloga fez uma análise para cada signo. Se é de um destes signos já mencionados, saiba o que pode esperar.



"No dia 21 de junho, o Sol ingressa em Câncer, marcando o início de um novo ciclo voltado para o cuidado com as emoções. O foco estará nas relações afetivas e familiares. No dia 25, a Lua Nova de Câncer convida-nos a ir mais fundo e a olhar com profundidade para as questões emocionais e ancestrais que condicionam os nossos padrões de comportamento atuais."

Áries (21 de março a 20 de abril)

“A partir de 21 de junho, os momentos de recolhimento e contemplação serão muito importantes para lidar melhor com a impulsividade das suas ações. Aproveite o período para definir as áreas onde se deseja aprimorar.”

Gêmeos (21 de maio a 21 de junho)

“Neste período, os seus recursos e valores pessoais estão mais sensíveis a flutuações, beneficiando de atenção redobrada a eventuais gastos por impulso. Aproveite antes o período para momentos de introspecção, pois poderá entender melhor as suas emoções.”

Câncer (21 de junho a 21 de julho)

"Será um período marcado por uma maior necessidade de isolamento e de introspecção. A sua sensibilidade estará muito forte, beneficiando de práticas como a escrita e a meditação. Aproveite para apostar no autoconhecimento, pois poderá alcançar uma visão profunda sobre si mesmo."





Leia Também: Não consegue perder peso? A culpa pode ser do seu DNA