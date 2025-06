Essa batida de pistache é rica em proteína e perfeita para o pós-treino

© Shutterstock

As batidas de proteína já feitas costumam ter, normalmente, ingredientes ultra processados, conservantes e sabores artificiais.

Por isso, nada melhor do que criar uma alternativa caseira e natural. Acha que é difícil fazer uma? Não podia estar mais enganado.

Esta receita, do Guardian, é feita com ingredientes naturais. De pistache, a batida 'homemade' tem 13 a 14 gramas de proteína por cada copo. Leva ainda banana, tâmaras, e proteína, entre outros deliciosos ingredientes.

Além de ricos em fibra, os pistaches contêm mais de dez por cento das necessidades diárias de magnésio e fibra.

Mais em voga do que nunca, tudo graças ao viral chocolate de Dubai, são um dos ingredientes mais falados do momento.

Se quiser um 'boost' de proteína nesta batida que lhe apresentamos, opte por um pó orgânico e feito de cânhamo ou soja para conseguir o que pretende, mas sem aditivos.

Tome nota da receita que lhe mostramos abaixo.

Ingredientes:

40 g de pistache

1 banana congelada

2 tâmaras

2 colheres de sopa de flocos de aveia

250 ml leite de aveia

1 colher de sopa de linhaça moída

1 colher de chá de baunilha

1 pitada de sal

1/2 colher de chá de canela

1 medida de proteína em pó (de cânhamo ou soja)

Método de preparação:

1- Comece por colocar de molho os pistaches em água quente por dez minutos, para que amoleçam. Pode ajustar o tempo consoante a consistência que pretende para a batida.

2- Depois de prontos, junte-os aos outros ingredientes e triture num liquidificador, em alta velocidade, até chegar a uma consistência cremosa.

3- Sirva de imediato com alguns pistaches esmagados por cima, para uma crocância extra.

Benefícios e desvantagens dos pistaches

Essa oleaginosa oferece diversos benefícios para a saúde. Os pistaches são ricos em gorduras saudáveis, minerais e vitaminas do complexo B e E.

Eles podem auxiliar na perda de peso, na redução da pressão arterial e até no controle dos níveis de açúcar no sangue, como explica a nutricionista Sarah Glinski ao site Eat This, Not That.

“Os pistaches podem reduzir significativamente o açúcar no sangue e melhorar a sensibilidade à insulina”, afirma a especialista. Além disso, também favorecem a função cerebral, o humor e têm um impacto positivo na microbiota intestinal, graças à presença de prebióticos.

No entanto, é preciso estar atento ao alto teor de sal presente em algumas versões industrializadas, além do valor calórico elevado e do fato de não serem recomendados para pessoas com doenças renais.

“Eles contêm uma grande quantidade de fósforo, o que pode ser prejudicial para quem tem problemas renais”, alerta Glinski.

Por isso, “se você pretende consumir mais do que uma porção de 30 gramas, opte por uma versão sem sal, pois o teor de sódio pode ser alto”.

A nutricionista também recomenda escolher a versão com casca, pois, por demorarem mais para serem consumidos, ajudam a controlar melhor o tamanho das porções.

