Os tipos de sangue que podem aumentar o risco de câncer do pâncreas

A probabilidade de ser diagnosticado com câncer de pâncreas depende de vários fatores. É importante estar atento e entender como identificar esse problema precocemente. O tipo sanguíneo pode ser um dos fatores de risco, e o ideal é manter-se vigilante.

Existem fatores que podem ser modificados, como o tabagismo — parar de fumar reduz o risco. Por outro lado, há fatores que não podem ser controlados, como a genética e o tipo de sangue.

O site Health Digest divulgou estudos que mostram uma possível ligação entre certos tipos sanguíneos e o câncer de pâncreas. Segundo uma pesquisa publicada na revista Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, pessoas com tipo sanguíneo O apresentaram maior probabilidade de serem diagnosticadas com a doença.

O mesmo estudo também revelou que pessoas com tipo sanguíneo A tinham um risco maior do que aquelas com tipo B. Essa correlação já havia sido identificada anteriormente, em 2009, em outro estudo publicado pelo National Cancer Institute, que analisou dados de mais de 107 mil pessoas e observou maior incidência da doença em pessoas com sangue tipo O. O tipo B também apresentou mais casos em comparação com outros tipos.

"A associação entre o tipo sanguíneo e o risco de câncer de pâncreas fornece uma nova via para entender os mecanismos biológicos subjacentes à doença", explicou Brian Wolpin, um dos principais autores do estudo.

Essa ligação pode estar relacionada ao fato de que pessoas com tipo sanguíneo O são mais suscetíveis à infecção pela bactéria Helicobacter pylori. Outro estudo, publicado no Journal of the National Cancer Institute, mostrou uma associação menos significativa com outros tipos sanguíneos.

"A Helicobacter pylori pode causar úlceras estomacais, aumentando potencialmente o risco de câncer de pâncreas", aponta a American Cancer Society. Apesar de a bactéria não causar diretamente o câncer, ela aumenta o risco da doença — algo observado principalmente em pessoas com tipo O.

O que é o câncer de pâncreas?

"O câncer de pâncreas é um dos tipos de câncer do sistema digestivo, sendo também classificado entre os tumores hepatobiliopancreáticos (fígado, pâncreas e vias biliares). As células endócrinas e exócrinas do pâncreas compõem o tecido pancreático. As células endócrinas produzem hormônios, enquanto as exócrinas produzem enzimas", explica o site da rede de saúde CUF.

A doença pode se espalhar (metastatizar) de três formas. A primeira é o comprometimento de órgãos próximos, como o estômago e o intestino delgado. A segunda forma é o "descolamento" de células tumorais que formam novos tumores na superfície do peritônio — chamados de implantes peritoneais ou carcinomatose peritoneal.

Por fim, o câncer pode se disseminar por células que se desprendem do tumor original e alcançam órgãos distantes através dos gânglios linfáticos ou pela corrente sanguínea.

Prevenção e sintomas

Entre as formas de prevenção, adotar hábitos saudáveis como parar de fumar e manter uma alimentação equilibrada são algumas das principais recomendações.

Os sintomas mais comuns incluem dor abdominal, icterícia (que se manifesta por olhos e pele amarelados), urina e fezes mais escuras, além de fadiga.

