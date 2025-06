Os quatro signos mais solitários do zodíaco

© Shutterstock

Há quem viva rodeado da família ou dos amigos, e quem prefira 'recarregar baterias' sozinho. Estes signos do zodíaco são os que mais adoram a solidão.

A lista criada pela Elle francesa enumera os nativos que detestam estar com muita gente. Não é que não gostem das pessoas, mas preferem a sua própria companhia e pouca confusão.

São os mais solitários do zodíaco, por isso, não vai encontrar nesta lista os sociáveis nativos do signo Libra, ou os faladores Gêmeos que adoram público.

Touro (21 de abril a 20 de maio)

Só 'recarregam baterias' sozinhos e fazem parte da lista dos mais introvertidos. O que não significa que sejam tímidos ou fechados, apenas que recuperam energia sem estarem perto dos outros. Não têm problemas em estabelecer limites e regressam à companhia dos outros apenas quando estão no seu melhor. Não dispensam uma boa noite completa de sono profundo, um café da manhã rico e caseiro, uma rotina de pele cuidada e uma boa massagem.

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

São os mais stressados do zodíaco. Não param um segundo e, por isso, precisam do dobro do tempo para descansar - e de estar sozinhos. Estão sempre a tentar ajudar todos, a resolver problemas, a organizar tudo e a planear a sua agenda e de todos os familiares com quem vivem. É normal que costumem andar sobrecarregados. Estar sozinho permite-lhes acalmar e concentrar em si próprios, dando prioridade às suas necessidades. Adoram trabalhos manuais e plantas, e passar tempo nessas atividades.

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Precisam se recarregar emocionalmente, e fazem-no melhor sozinhos. Tal como outros signos do elemento Água, focam-se muito nas emoções, tanto nas suas, como nas dos outros. Porém, ao contrário, por exemplo, dos nativos dos signos Peixes ou Câncer, precisam digerir tudo sozinhos e transformar o excesso de estimulação em outra coisa, para prosperar.

Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Priorizam as regras e a estrutura. Cansam-se facilmente em sociedade e, apesar de trabalhadores árduos, precisam igualmente de muito tempo livre e de estarem sozinhos, sobretudo para planejar os próximos projetos. São dos mais independentes do zodíaco e, além de não precisarem dos outros, gostam de estar sozinhos simplesmente porque sim. É assim que estruturam as suas ideias, ambição e espírito crítico.

