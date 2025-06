Injeções usadas para perda de peso podem estar ligadas a efeito fatal

© Shutterstock

As injeções usadas no tratamento da diabetes — e também muito utilizadas para emagrecimento — foram associadas a um possível efeito colateral grave, com algumas mortes registradas, segundo dados da agência reguladora de medicamentos do Reino Unido, conforme noticiou a Sky News.

Novos dados da Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde do Reino Unido (MHRA) indicam que a classe de medicamentos que inclui o Mounjaro, Wegovy e Ozempic pode estar relacionada à inflamação no pâncreas.

De acordo com a MHRA, 181 casos de pancreatite aguda ou crônica foram relatados em pessoas que usaram o Mounjaro — entre eles, cinco resultaram em morte.

Já o Wegovy e o Ozempic foram ligados a 113 casos de pancreatite e uma morte. Outras versões menos comuns dos chamados medicamentos GLP-1 também foram associadas a doenças e mortes.

Apesar desses dados, a publicação ressalta que não há evidências conclusivas de que os medicamentos tenham causado diretamente os óbitos. Além disso, as evidências atuais não são fortes o suficiente para que a MHRA restrinja o uso desses medicamentos.

Isso porque a pancreatite também pode ocorrer em pessoas que não usam medicamentos GLP-1, sendo registrada em cerca de 560 casos para cada um milhão de pessoas na população geral, principalmente causados por pedras na vesícula e álcool.

A MHRA e a organização Genomics England estão lançando um novo estudo para investigar se algumas pessoas têm predisposição genética que as torna mais suscetíveis a desenvolver pancreatite ao usar medicamentos GLP-1.

Pacientes que apresentarem pancreatite durante o uso das injeções serão convidados a fornecer uma amostra de saliva para que seus genes sejam analisados.

“Medicamentos GLP-1, como o Ozempic e o Wegovy, ganharam os holofotes, mas, como qualquer outro medicamento, eles podem apresentar riscos de efeitos colaterais graves”, afirmou Matt Brown, diretor científico da Genomics England, em entrevista à Sky News.

“Acreditamos que há um grande potencial para minimizar esses riscos, já que muitas reações adversas têm uma origem genética.”

“Esse novo passo em nossa parceria com a MHRA vai gerar dados e evidências para permitir um tratamento mais seguro e eficaz, por meio de prescrições mais personalizadas”, acrescentou.

Sintomas e riscos da pancreatite

Os principais sintomas da pancreatite incluem dor intensa na parte central do abdômen, febre e náuseas. Os casos agudos geralmente são tratados em hospitais com hidratação intravenosa e oxigênio, com recuperação em poucos dias. No entanto, podem ocorrer complicações e, em cerca de 5% dos casos agudos, a doença é fatal.

Efeitos colaterais do Ozempic

Em entrevista ao site HealthShots, o médico Atul Sardana destacou os efeitos colaterais mais comuns do Ozempic:

“Náuseas são frequentes nas primeiras semanas e tendem a diminuir com o tempo. Diarreia ou constipação também são comuns, pois o medicamento retarda o esvaziamento gástrico.”

Além disso, podem surgir dores abdominais, inchaço e até fadiga, geralmente causados pela redução na ingestão de alimentos.

Também há possibilidade de problemas renais e de inflamação no pâncreas, condições que podem ser agravadas por desidratação, vômitos e diarreia.

Leia Também: 6 alimentos que ajudam a manter as artérias desobstruídas