Seis hábitos que estão trazendo sérios problemas à sua coluna

Você pode nem perceber, mas existem alguns hábitos diários que estão causando sérios problemas para a sua coluna. É importante identificá-los e entender o que está fazendo para evitar que a situação piore.

O site Well&Good conversou com alguns especialistas na área, como a fisioterapeuta Lindsy Jackson, o especialista em coluna Roberto Mancuso e o médico Ammar Divan.

A coluna é um elemento fundamental, pois não só sustenta todo o corpo como também facilita a locomoção e até o simples ato de sentar. Ao não cuidar da coluna como deveria, você acaba correndo o risco de ter problemas no futuro.

“Hábitos do dia a dia podem contribuir para dores na coluna. Isso pode incluir dores lombares, que acabam afetando muitas pessoas”, explica Robert Mancuso. Mas que hábitos diários afetam tanto a coluna?

Se você acorda de manhã sentindo alguma dor na coluna, é sinal de que pode ter alguma lesão. Veja o que pode estar fazendo de errado:

1- Sentar curvado à mesa

“Embora se curvar sobre a mesa possa não causar danos diretos à coluna, isso leva ao enfraquecimento dos músculos do core, rigidez e aumento da pressão sobre os discos da coluna”, diz Ammar Divan.

Como solução, é importante prestar atenção na forma como se senta. Certifique-se de que os pés estão bem apoiados no chão e o monitor está na altura dos olhos. Mantenha sempre a coluna reta.

2- Levantar pesos de forma inadequada

“Se você levanta pesos na academia, já deve saber que é preciso manter uma postura correta para prevenir lesões. O mesmo vale para o dia a dia, ao levantar qualquer tipo de peso. Se fizer isso com uma postura errada, o risco de dores na lombar aumenta”, alerta Lindsy Jackson.

Para resolver o problema, dobre os joelhos sempre que for levantar algo. Assim, você baixa o centro de gravidade e levanta usando as pernas, e não as costas.

3- Olhar sempre para o celular

“O pescoço fica inclinado para a frente, com o queixo em direção ao peito, enquanto mexe no celular. Com o tempo, isso causa tensão na coluna. Ficar olhando o tempo todo para o celular é como pendurar uma bola no pescoço o dia todo”, alerta o especialista.

A solução é fazer pausas ao usar o celular. Tente também segurar o aparelho na altura dos olhos para evitar essa posição desconfortável. Além disso, faça alongamentos leves para o pescoço ao longo do dia.

4- Carregar mochilas e bolsas de forma errada

“Mochilas pesadas e bolsas grandes ou de notebook penduradas em um ombro só exercem pressão assimétrica na coluna. Isso desequilibra o corpo e força os músculos a trabalharem mais”, explica.

Use sempre as duas alças da mochila para distribuir melhor o peso. E troque a bolsa de ombro de lado com frequência.

5- Usar calçados inadequados

“Calçados sem suporte podem causar problemas nos pés, mas também afetam a coluna. Saltos altos, por exemplo, colocam os pés em uma posição não natural e podem desequilibrar a coluna, contribuindo para dores nas costas”, explica Roberto Mancuso.

Prefira calçados que ofereçam suporte e evite posturas forçadas dos pés.

6- Dormir de bruços

“Dormir de bruços ou usar o travesseiro errado pode causar dores na coluna pela manhã”, diz Lindsy Jackson. Ela recomenda dormir de lado ou de costas para manter uma melhor posição da coluna.

