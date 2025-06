Novo remédio para obesidade pode reduzir peso em até 20%, diz estudo

© <p>Shutterstock</p>

Uma nova medicação para obesidade, a ecnoglutida, demonstrou potencial para reduzir até 20% do peso corporal, conforme estudo publicado no periódico The Lancet Diabetes & Endocrinology. O ensaio clínico, denominado "Slimmer", foi conduzido pela farmacêutica chinesa Hangzhou Sciwind Biosciences e apresentado no congresso anual da American Diabetes Association (ADA), em Chicago, nos Estados Unidos. A substância pertence à mesma classe de medicamentos que o Ozempic e o Mounjaro, mas ainda precisa ser aprovada por órgãos reguladores antes de estar disponível para uso.

O estudo envolveu 664 chineses com idades entre 18 e 75 anos, divididos aleatoriamente em grupos que receberam doses subcutâneas de 1,2 mg, 1,8 mg ou 2,4 mg, além de um grupo placebo. A maior redução de peso foi observada na dose mais alta, com uma média de 15,4%. Entre os participantes nessa dose, 20,7% perderam 20% ou mais do peso corporal em quase um ano de uso. Além disso, 79,6% dos participantes nessa dose perderam pelo menos 10% do peso, e 63,5% perderam 15% ou mais.

Os efeitos do medicamento também foram positivos no controle de comorbidades associadas à obesidade, como pré-diabetes, hipertensão e esteatose hepática. O tratamento resultou em uma redução significativa da gordura no fígado e em outros problemas metabólicos. Os efeitos colaterais foram classificados como leves ou moderados, sendo os mais comuns problemas gastrointestinais. Apenas 10 participantes descontinuaram o uso devido a reações adversas.

Os resultados indicam que a ecnoglutida tem um perfil de segurança semelhante ao de outros medicamentos já aprovados para obesidade. A substância representa um avanço no tratamento da doença, mas ainda depende de aprovação regulatória antes de estar disponível para o público.

