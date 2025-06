Alimentos fermentados podem te surpreender e ajudar a emagrecer

© Shutterstock

Perder peso através da alimentação é possível — e os alimentos fermentados podem ser grandes aliados nesse processo. Além de favorecerem a saúde intestinal, esses itens ajudam a controlar os níveis de açúcar no sangue e podem facilitar a perda de peso de forma natural.

Nos últimos anos, os alimentos fermentados vêm ganhando destaque por seus múltiplos benefícios. De acordo com o nutricionista Varnit Yadav, em entrevista ao portal Only My Health, consumir regularmente esses alimentos pode fazer a diferença na balança.

A seguir, veja os principais alimentos fermentados que contribuem para o emagrecimento e entenda por que vale a pena incluí-los no cardápio:

Miso

"É feito de soja fermentada", explica Yadav. "O miso fornece probióticos que promovem um microbioma intestinal equilibrado, ajudam na digestão e na decomposição de nutrientes. O miso é baixo em calorias e rico em fibras. Além disso, o sabor também ajuda a controlar a vontade de comer e potencialmente reduz a compulsão alimentar."

Sushi

"Com ingredientes como arroz avinagrado e gengibre em conserva, o sushi introduz uma fermentação sutil que ajuda na digestão, além de ser baixo em calorias. Este prato costuma ser combinado com camarão ou peixe. Tem gorduras e proteínas saudáveis, o que o torna uma opção bastante saudável para consumir durante uma dieta."

Natto

"Recomenda-se que seja consumido com moderação. O natto por si só não é uma solução garantida para a perda de peso", diz o especialista. "Deve ser incorporado num estilo de vida saudável, que inclua exercícios regulares e uma dieta equilibrada."

Kanji

"É uma bebida probiótica feita de beterraba fermentada, cenoura e outros vegetais. É originária do sul da Índia", conta. "É uma bebida benéfica para o intestino, é baixa em calorias e pode ajudar na perda de peso. Além disso, é rica em nutrientes, repleta de vitaminas como C, A, K, fibras, potássio, magnésio e antioxidantes."

Kombucha

"Após a fermentação, esta bebida tem uma quantidade maior de polifenóis e pode combater a inflamação e ajudar a perder peso", afirma Yadav. "No entanto, não espere uma redução de peso em poucos dias. Escolha uma opção com baixo teor de açúcar e combine-a com exercícios diários e uma dieta equilibrada."

Kimchi

"É um acompanhamento popular, uma vez que oferece sabor e propriedades probióticas para ajudar a digestão e o microbioma intestinal", diz. "O kimchi pode ajudar a reduzir o peso corporal em geral e melhorar os parâmetros metabólicos em pessoas com peso elevado."

Por que esses alimentos podem ajudar a perder peso?

"Mesmo pequenas quantidades podem fazer uma diferença significativa", reforça Yadav. "Incorporar ingredientes como miso, natto ou algas marinhas traz probióticos e fibras às suas refeições, melhora a digestão e contribui para um microbioma intestinal equilibrado."

Apesar dos benefícios, ele alerta que o consumo deve ser feito com equilíbrio:

"Deve-se ter atenção e não consumir os alimentos sem critério. O melhor é tentar equilibrar o consumo e sempre seguir as orientações de um especialista."

"Caso já esteja seguindo uma dieta, é importante consultar seu nutricionista para fazer escolhas inteligentes e realizar substituições, se necessário."

