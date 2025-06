Consegue subir quatro lances de escada rapidamente? Saiba o que significa

© Shutterstock

Você pode até se considerar uma pessoa em boa forma física. Mas, por acaso, já ficou completamente sem fôlego ao subir um lance de escadas? Calma, isso tem nome: segundo um artigo recente do site CNET, o fenômeno é conhecido como “intolerância ao esforço” e se refere ao aumento súbito da frequência cardíaca.

Diferente do que acontece durante um treino, o corpo ainda não está aquecido. “Seus músculos estão frios, sua frequência cardíaca está baixa e o organismo não está preparado para um movimento repentino”, explicam os autores do estudo. Assim, ao subir escadas rapidamente, o sistema cardiovascular precisa de mais oxigênio de forma abrupta.

Ainda assim, isso não significa que você deve ignorar completamente sua capacidade aeróbica ao subir escadas. De acordo com uma pesquisa apresentada por cientistas espanhóis no congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC), a rapidez com que alguém consegue subir quatro lances de escada pode ser um indicador relevante da saúde do coração — e até do risco de mortalidade.

“O teste da escada é uma maneira simples de verificar como está seu coração”, afirmou Jesús Peteiro, cardiologista do Hospital Universitário da Corunha, ao site Healthline. “Se você leva mais de um minuto e meio para subir quatro lances, sua saúde cardiovascular não está das melhores, e talvez seja hora de consultar um médico.”

Segundo o site News Medical, os pesquisadores avaliaram 165 participantes com suspeita ou diagnóstico de doença arterial coronariana e que relatavam dores no peito ou falta de ar ao se exercitar.

Primeiro, os voluntários caminharam ou correram em uma esteira até o limite, enquanto tinham seus equivalentes metabólicos (METs) medidos — uma métrica usada para calcular o esforço energético em relação ao repouso. Como explica a Healthline, se uma atividade tem um valor de 4 METs, por exemplo, significa que ela consome quatro vezes mais energia do que em repouso.

Depois de descansarem por 15 a 20 minutos, os participantes subiram quatro lances de escada (60 degraus) o mais rápido possível, sem parar. Os resultados foram:

Quem subiu em menos de 40 a 45 segundos atingiu mais de 9 a 10 METs;

Quem levou 1 minuto e meio ou mais atingiu menos de 8 METs.

E o que isso diz sobre a saúde do coração? Estudos anteriores já mostraram que alcançar 10 METs está relacionado a uma menor taxa de mortalidade, enquanto pontuações de 8 METs ou menos estão ligadas a maior risco de morte.

Imagens feitas durante o esforço revelaram que 32% dos que subiram em menos de 60 segundos apresentaram função cardíaca anormal durante o teste — sinal de possível doença cardíaca. Entre os que levaram mais de 1 minuto e meio, o número sobe para 58%.

Ou seja, o teste da escada pode ajudar a prever problemas cardíacos, mas não substitui exames clínicos e mudanças no estilo de vida.

“Com base nesse estudo, a capacidade de subir escadas pode ser usada como uma forma simples de avaliar a aptidão física de alguém, o que pode refletir na saúde cardiovascular”, disse à Healthline a cardiologista Renee Bullock-Palmer, diretora do Women's Heart Center.

Mas ela ressalta: “Essa autoavaliação nunca deve substituir um exame físico completo, histórico clínico e, quando necessário, um teste de esforço adequado”.

