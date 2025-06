Alimentos que estimulam o colágeno e melhoram a pele após os 50 anos

© Sshutterstock

Com o avanço da idade, é natural que a pele perca parte de sua elasticidade. Um dos principais fatores que contribuem para essa mudança está relacionado à diminuição na produção de colágeno, proteína essencial para a firmeza e estrutura da pele. No entanto, determinados alimentos podem auxiliar na estimulação da produção de colágeno e no combate aos sinais do envelhecimento, sendo especialmente recomendados para pessoas com mais de 50 anos.

A nutricionista Trista Best compartilhou, em entrevista ao site SheFinds, uma lista de alimentos que promovem a produção de colágeno e ajudam a manter a elasticidade da pele. Esses alimentos contêm nutrientes que oferecem benefícios específicos para a saúde cutânea.

1. Nozes

As nozes são fontes importantes de ômega-3, vitamina E e zinco. Esses nutrientes contribuem para manter a estrutura da pele, favorecendo sua hidratação e integridade. A vitamina E atua como antioxidante, protegendo as células contra o estresse oxidativo, um dos fatores que aceleram o envelhecimento. O zinco está envolvido na produção de colágeno e na cicatrização da pele, tornando as nozes uma boa opção de lanche com impacto positivo na saúde cutânea.

2. Romã

A romã possui antioxidantes como vitamina C e polifenóis, que ajudam a combater os danos causados pelos radicais livres. Além disso, a fruta auxilia na produção de colágeno e pode contribuir para uma tonalidade de pele mais uniforme e firme. Os benefícios podem ser obtidos tanto ao consumir a fruta in natura quanto na forma de suco.

3. Chocolate amargo

O chocolate amargo com, no mínimo, 70% de cacau, contém flavonoides que favorecem o fluxo sanguíneo na pele, aumentam a hidratação e contribuem para a elasticidade. Os antioxidantes presentes nesse tipo de chocolate também auxiliam na proteção da pele contra os efeitos do estresse, além de ajudarem a preservar os níveis de colágeno.

4. Laranja

As laranjas são fontes ricas de vitamina C, nutriente fundamental para a produção de colágeno. Essa vitamina atua na proteção celular e contribui para a manutenção da firmeza e do brilho natural da pele.

5. Chá verde

Com propriedades anti-inflamatórias, o chá verde pode ajudar a acalmar a pele e promover uma aparência mais jovem. Seu consumo regular está associado à manutenção da pele hidratada e saudável, atuando de dentro para fora.

6. Ovos

Os ovos são ricos em proteínas e fornecem aminoácidos importantes para a formação de colágeno. As gemas, em especial, contêm vitaminas A e D, que estão relacionadas à elasticidade da pele.

7. Sementes de abóbora

Ricas em zinco e vitamina E, as sementes de abóbora contribuem para a produção de colágeno e ajudam a proteger a pele contra danos oxidativos. Podem ser adicionadas a diversas refeições, elevando o valor nutricional dos pratos.

8. Grão-de-bico

O grão-de-bico é uma excelente fonte vegetal de proteína e contém zinco e vitamina B6. Esses nutrientes desempenham papéis na formação do colágeno e na manutenção da estrutura da pele. Seu alto teor de fibras também favorece a saúde intestinal, que está relacionada à qualidade da pele.

9. Salmão

Esse peixe contém astaxantina, um antioxidante potente associado à melhora da elasticidade da pele e à redução de sinais visíveis de envelhecimento. O consumo regular de peixes ricos em gordura pode promover uma pele mais firme e hidratada.

10. Abacate

Os abacates são fontes de gorduras monoinsaturadas, que ajudam a manter a pele hidratada. Também contêm vitaminas E e C, nutrientes que contribuem para a elasticidade e aparência saudável da pele. O consumo frequente pode favorecer uma textura mais macia e viçosa.

Esses alimentos, quando incluídos de forma equilibrada na dieta, podem auxiliar na manutenção da saúde da pele e no combate ao envelhecimento cutâneo, especialmente em fases da vida em que há maior perda de colágeno natural.

