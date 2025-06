Hidratação no dia a dia: veja 10 dicas para manter o corpo equilibrado

© iStock (Foto ilustrativa)

A água é vital para o bom funcionamento do corpo humano. Segundo o site norte-americano Frederick Health, ela participa de processos bioquímicos fundamentais, auxilia na circulação, regula a temperatura corporal, transporta nutrientes, remove resíduos e protege órgãos e tecidos vitais.

Além disso, a hidratação adequada favorece a digestão, previne a prisão de ventre, estabiliza os batimentos cardíacos e mantém as articulações protegidas. Já a desidratação pode causar fadiga, câimbras, tontura, boca seca, dores de cabeça e até impactar o raciocínio, o apetite e o funcionamento dos rins.

Quanta água devo beber?

A quantidade ideal varia conforme idade, peso, estado de saúde e nível de atividade física. No entanto, de acordo com a publicação do Frederick Health, há uma média de referência: mulheres devem consumir cerca de 2,7 litros por dia, enquanto homens devem ingerir aproximadamente 3,7 litros. Esse total inclui tanto a água pura quanto outros líquidos e alimentos ricos em água.

Dez dicas práticas para manter a hidratação

Beba água ao longo do dia

Comece com um copo ao acordar, beba com as refeições e mantenha uma garrafa por perto durante o dia. Água pura é o ideal, mas chás e sucos naturais também contribuem.

Fique atento aos sinais de desidratação

Sintomas como pele ressecada, tontura, dor de cabeça, cansaço e pouca urina indicam que seu corpo precisa de mais líquidos.

Observe a cor da urina

Urina clara é sinal de hidratação adequada. Tons escuros sugerem necessidade de mais água.

Evite bebidas que desidratam

Álcool, refrigerantes, café e bebidas com muito açúcar ou cafeína podem aumentar a perda de líquidos. Se consumir, compense com mais água.

Inclua alimentos ricos em água na alimentação

Pepino, melancia, morango, tomate, aipo, brócolis e espinafre são excelentes opções, com mais de 90% de água em sua composição.

Hidrate-se durante e após a prática de exercícios

Mesmo em dias frios, a atividade física provoca perda de água pelo suor. Beba antes, durante e depois.

Beba água em viagens de avião

O ar seco dentro das aeronaves acelera a desidratação. Leve uma garrafa reutilizável e hidrate-se com frequência.

Varie com infusões naturais

Se não gosta de água pura, experimente adicionar frutas como limão, morango ou hortelã à sua garrafa. A água de coco também é rica em minerais.

Use borrifadores ou água termal

Refrescar a pele com água ajuda a equilibrar a temperatura corporal e melhora a sensação de bem-estar.

Considere incluir probióticos na rotina

Alimentos fermentados e suplementos com probióticos podem favorecer a saúde intestinal e a absorção de líquidos e nutrientes.

Leia Também: Alimentos que estimulam o colágeno e melhoram a pele após os 50 anos