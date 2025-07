Não consegue tocar os pés? Isso pode dizer muito sobre sua saúde

© Shutterstock

Conseguir dobrar o corpo para a frente e encostar nos dedos dos pés pode parecer apenas uma habilidade útil em uma aula de ioga, mas vai além: esse movimento é também um bom indicador da sua flexibilidade — e, consequentemente, da sua saúde geral.

Segundo especialistas, a flexibilidade ajuda a melhorar a postura, aumenta a amplitude dos movimentos, fortalece a musculatura e ainda pode prevenir lesões. Mas e se você não consegue alcançar os pés?

Katie Lawton, fisiologista do exercício da Cleveland Clinic, explica que a falta de mobilidade pode causar compensações prejudiciais: “Se você não tem boa flexibilidade, acaba usando outros grupos musculares, como ombros e lombar. E é aí que começam os riscos de lesões, especialmente nos isquiotibiais”, alerta. Os isquiotibiais são um grupo de três músculos localizados na parte de trás da coxa.

Em entrevista ao The New York Times, a fisioterapeuta Theresa Larson destaca que tocar os pés com as pernas estendidas mostra boa flexibilidade nas costas, quadris e nos próprios isquiotibiais. Já alcançar apenas os joelhos pode indicar músculos encurtados ou até lesões na coluna.

Amanda Sachdeva, fisioterapeuta do Hospital de Cirurgia Especial de Nova York, disse ao HuffPost que a dificuldade também pode ser sinal de limitação na mobilidade das articulações. “Alguma rigidez nos isquiotibiais é normal e dá suporte às articulações, mas o problema surge quando isso interfere na sua mecânica de movimento.”

Com o passar dos anos, esse teste simples se torna ainda mais importante. “Com a idade, músculos e articulações tendem a enrijecer. Manter a flexibilidade é essencial para o bem-estar geral”, afirma Andrew White, personal trainer e dono do Garage Gym Pro, ao site Best Life.

Mas a dificuldade também pode ter explicações fisiológicas. De acordo com Jeffrey Jenkins, fisiologista da Faculdade de Medicina da Universidade da Virgínia, fatores como o comprimento dos braços em relação às pernas influenciam bastante. “Se os braços forem proporcionalmente mais curtos, mesmo com boa flexibilidade, a pessoa pode não conseguir alcançar os pés simplesmente por causa da anatomia.”

A boa notícia é que nunca é tarde para melhorar. “O ideal é alongar até onde for confortável. Não force”, orienta Dana Schulz. O lutador profissional Zack Clayton sugere uma dica prática: “Cruze uma perna sobre a outra em pé e alongue uma de cada vez”.

E não se esqueça de respirar: “A respiração melhora a flexibilidade, ajuda na concentração e ainda trabalha a capacidade pulmonar”, lembra Bayu Prihandito, professor de ioga e fundador da Life Architekture.

