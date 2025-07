Proteína no café da manhã ajuda a reduzir gordura na menopausa; entenda

© Shutterstock

Seja lidando com suores noturnos ou com a confusão mental, enfrentar as mudanças trazidas pela menopausa não é nada fácil. Entre tantos sintomas incômodos, um dos mais frustrantes para muitas mulheres é o ganho de peso – especialmente quando a gordura abdominal surge de repente e parece não querer ir embora.

Se você está passando por isso, saiba que não está sozinha. A médica naturopata e criadora de conteúdo Janine Bowring explicou em um vídeo no TikTok que, com o passar dos anos, “é comum que o corpo ganhe e redistribua gordura para a região abdominal”.

A boa notícia? Ela também compartilha uma dica simples que pode ajudar a reduzir esse tipo de gordura.

A principal dica para reduzir a gordura abdominal na menopausa

“Minha dica número um para não acumular tanta gordura abdominal na menopausa é consumir entre 30 e 50 gramas de proteína no café da manhã”, afirmou Bowring. Segundo ela, isso é essencial para estimular os sinais da leptina (hormônio que regula o apetite), melhorar a sensibilidade à insulina e garantir saciedade logo no início do dia.

A leptina é um hormônio que ajuda a controlar o apetite e o peso corporal. Quando seus níveis ou funcionamento estão alterados – algo comum durante a menopausa – o risco de acúmulo de gordura aumenta.

Um estudo de 2022 apontou ainda que a proteína pode ajudar a controlar o peso por meio de um mecanismo chamado “efeito de alavancagem da proteína”. De acordo com os pesquisadores, quando o corpo perde proteína muscular, ele aumenta a vontade de ingerir alimentos proteicos. Se essa demanda não for atendida, é comum compensar com excesso de carboidratos ou gorduras, o que favorece o ganho de peso.

Ou seja: comer pouca proteína pode levar você a consumir mais calorias vindas de alimentos menos saudáveis.

Incluir proteínas de qualidade nas refeições, como carnes magras, peixes, tofu, iogurte, queijos magros, nozes, feijões e grão-de-bico, é uma forma eficaz de atingir a meta de proteínas sugerida por Bowring. Sempre que possível, prefira fontes naturais e minimamente processadas, que também oferecem fibras, vitaminas e minerais.

Exercícios de força também são fundamentais

Especialistas de Harvard destacam que manter e fortalecer a massa muscular com exercícios de resistência também é essencial para acelerar o metabolismo. Agachamentos, pranchas, flexões e treinos com halteres ou faixas elásticas são boas opções para incluir na rotina.

À medida que o corpo muda com a idade, é fundamental adotar estratégias que ajudem você a se sentir mais forte e equilibrada. Ingerir proteínas suficientes, praticar atividades físicas regularmente, dormir bem e manter-se hidratada são passos valiosos para preservar sua energia, sua força e seu bem-estar – em qualquer fase da vida.

