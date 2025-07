Os signos do zodíaco com a aura mais forte e mais protegida

© Shutterstock

Você já sentiu que tem um anjo da guarda ou uma “estrelinha” te protegendo? Segundo o Times of India, essa sensação pode estar relacionada à força da sua aura. Pessoas com uma aura positiva tendem a se sentir calmas e protegidas mesmo em meio a multidões, sem absorver energias negativas. Esse campo energético cria uma espécie de escudo invisível que transmite segurança e bem-estar.

Embora isso não aconteça com todo mundo, alguns signos do zodíaco têm uma conexão mais intensa com sua energia e conseguem perceber com mais clareza o poder da própria aura. Ela funciona como uma barreira contra a negatividade e a toxicidade ao redor.

Confira abaixo os signos com a aura mais forte e protegida, segundo o Times of India:



Leão (22 de julho a 22 de agosto)

Regidos pelo Sol, os leoninos têm uma presença marcante, autoconfiante e encantadora. Onde chegam, iluminam o ambiente com sua energia poderosa. São corajosos, não se deixam abalar por incertezas e têm o dom de transformar momentos sombrios em luz. Sua aura dourada atrai e inspira os outros, ajudando até quem está de coração partido ou emocionalmente esgotado.



Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)

Peixes carrega uma aura altamente positiva, guiada por Júpiter. São considerados almas de luz, profundamente intuitivos e espirituais. Sentem a energia do ambiente e das pessoas, e reconhecem que seu campo energético os protege em qualquer situação. Costumam exercer papéis de inspiração, cura e aconselhamento, trazendo acolhimento onde passam.



Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Entre os signos mais voltados para os relacionamentos, Libra tem uma aura que transmite harmonia, empatia e equilíbrio. São amigos leais, atentos às necessidades e sentimentos dos outros. Sua energia acolhedora encoraja o amor-próprio e o respeito mútuo. Librianos irradiam luz e promovem conexões sinceras, sendo verdadeiros pontos de paz em meio ao caos.



Pessoas desses signos muitas vezes sentem uma proteção espiritual — seja de antepassados, anjos ou divindades em que acreditam. Essa conexão se fortalece por meio de orações, cânticos, mantras e rituais de espiritualidade.

Além disso, costumam ter uma sensibilidade maior para detectar vibrações negativas e sabem como se afastar delas. Estabelecem limites saudáveis e evitam se envolver com pessoas tóxicas.

Para manter essa aura protegida, é importante cuidar da energia: práticas como meditação, banhos de sal grosso, entoar mantras ou participar de rituais espirituais ajudam a limpar e fortalecer o campo energético.

