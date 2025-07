Alguns alimentos comuns podem desacelerar o seu metabolismo; veja quais

© Shutterstock

O metabolismo tem um papel essencial na manutenção do peso corporal. No entanto, ele pode desacelerar com o tempo, dificultando o processo de emagrecimento — e a escolha dos alimentos pode estar entre os principais vilões. Sem perceber, muitas pessoas consomem itens que afetam negativamente o funcionamento metabólico.

A nutricionista Jill Mongene, em entrevista ao site SheFinds, destacou alguns dos alimentos mais comuns que podem deixar seu metabolismo lento. “Mesmo alimentos aparentemente inofensivos podem contribuir para o ganho de peso quando consumidos com frequência. Na verdade, alguns dos maiores culpados são alimentos básicos que fazem parte da rotina de muitas casas”, alerta.

Ela lembra que, especialmente após os 40 anos, o metabolismo tende a desacelerar naturalmente, mas certos ingredientes podem agravar esse processo. A seguir, veja os alimentos apontados por Jill Mongene como prejudiciais ao metabolismo — e que devem ser evitados sempre que possível:

1. Óleos vegetais industrializados

Muitos óleos vegetais, como os de soja, milho e canola, contêm gorduras trans ocultas ou óleos parcialmente hidrogenados — mesmo quando isso não está evidente nos rótulos. Essas gorduras prejudicam o coração e estão associadas ao aumento do colesterol ruim (LDL).

“Cozinhar com óleos vegetais não traz os mesmos benefícios que o uso de gorduras saudáveis, como o azeite de oliva”, diz Jill.

2. Carnes processadas

Presunto, salsicha, salame e outras carnes industrializadas passam por processos com aditivos, conservantes e altos teores de sódio. Essas substâncias estão ligadas à resistência à insulina, disfunção metabólica e ganho de peso.

Além disso, o alto teor de gordura saturada desses produtos pode comprometer a saúde cardiovascular e o equilíbrio metabólico.

3. Laticínios ricos em gordura

Diferente do leite desnatado, que tem menos gordura saturada, produtos como queijos amarelos, creme de leite e leite integral contêm grandes quantidades de gordura prejudicial.

O consumo frequente desses alimentos pode aumentar o peso corporal e piorar quadros associados à síndrome metabólica.

4. Margarina

Rica em gorduras trans, a margarina aumenta o colesterol ruim e reduz o bom. “É fundamental ler os rótulos e evitar produtos com óleos parcialmente hidrogenados”, recomenda Jill Mongene.

A substituição por opções naturais, como manteiga ghee ou azeite, é uma alternativa mais saudável.

5. Arroz branco e pão branco

Esses alimentos refinados possuem baixo teor de fibras e alto índice glicêmico, o que provoca picos de açúcar no sangue e sensação de fome pouco tempo

depois da refeição.

A longo prazo, o consumo excessivo pode gerar resistência à insulina e inflamações no organismo.

A melhor escolha são os grãos integrais, como arroz integral, quinoa e pães com farinha 100% integral, que oferecem fibras e promovem saciedade prolongada.



Manter o metabolismo ativo envolve mais do que apenas contar calorias — é fundamental escolher alimentos que favoreçam a saúde metabólica. Optar por ingredientes naturais, integrais e ricos em fibras ajuda a regular o açúcar no sangue, reduz inflamações e auxilia no controle do peso de forma duradoura.

