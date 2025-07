5 alimentos que ajudam a reduzir gordura abdominal e cuidar do intestino

© Shutterstock

A região do abdômen costuma ser uma das maiores preocupações quando o assunto é emagrecer e tonificar o corpo — não apenas por razões estéticas, mas também por saúde. A gordura acumulada nessa área, chamada gordura visceral, envolve os órgãos internos e está ligada a diversos problemas metabólicos, como diabetes tipo 2 e doenças cardíacas.

De acordo com a nutricionista Dana Schulz, a gordura visceral é diferente da gordura subcutânea, que fica logo abaixo da pele. Ela é mais difícil de eliminar, mas com alimentação adequada e prática de exercícios, é possível reduzir seus níveis significativamente.

Além de cortar alimentos ultraprocessados, açucarados e gordurosos, incluir ingredientes que promovem a saúde intestinal pode ajudar muito nesse processo. “Muitos alimentos que favorecem o intestino também reduzem a gordura visceral, pois melhoram a sensibilidade à insulina, diminuem inflamações e fortalecem o microbioma”, explica Melissa Rifkin, fundadora da Melissa Rifkin Nutrition.

Veja a seguir cinco alimentos recomendados por especialistas que ajudam a manter o intestino saudável e favorecem a queima de gordura abdominal:



1. Tofu e miso

Alimentos fermentados, como tofu e miso (feitos a partir da soja), são ricos em probióticos naturais. “Eles promovem diversidade microbiana e melhoram o equilíbrio digestivo”, afirma a nutricionista Katherine Basbaum, do MyFitnessPal.



2. Leguminosas

Feijão, lentilha, grão-de-bico e ervilha são ricos em fibras solúveis e insolúveis, que alimentam as boas bactérias do intestino. “Ao fermentar essas fibras, o corpo produz ácidos graxos de cadeia curta, que regulam o apetite, aumentam o gasto energético e reduzem a gordura visceral”, diz Avery Zenker, da MyHealthTeam.



3. Grãos integrais

Aveia, arroz integral e quinoa também são aliados do intestino. Basbaum destaca que esses grãos são ricos em prebióticos — compostos que alimentam as bactérias boas. “No cólon, os prebióticos fermentam e ajudam a formar um microbioma mais saudável.”

4. Bananas

Apesar de conterem mais açúcar natural, as bananas são ricas em fibras e potássio. “O potássio ajuda a controlar a pressão arterial ao combater o excesso de sódio no organismo”, explica Zenker. Além disso, a fruta contém inulina, uma fibra prebiótica que favorece o intestino.

5. Amêndoas

Segundo Melissa Rifkin, as amêndoas contêm fibras, gorduras boas e polifenóis que regulam a glicemia e reduzem inflamações. Um estudo da Universidade Estadual do Oregon mostrou que o consumo diário de amêndoas melhora a diversidade da flora intestinal e reduz os níveis de colesterol — fatores importantes no combate à gordura visceral.

A nutricionista Catherine Gervacio, da Living.Fit, acrescenta que as amêndoas ajudam a controlar a fome. “Elas regulam os hormônios que despertam o apetite e aumentam a saciedade, o que reduz o consumo de alimentos não saudáveis.”