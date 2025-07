Julho chega com tensão e desafios; como será este mês para cada signo?

© Shutterstock/Lifestyle ao Minuto

Iniciamos julho com um sentimento de bem-estar ao lado de quem amamos, mas também com uma certa tensão interna pelas mudanças que este mês pode exigir. Será preciso adaptação: eventos inesperados podem surgir. Na segunda quinzena, nosso senso de identidade se fortalece e ganhamos novo brilho para enfrentar desafios.

Com a entrada de Vênus em Gêmeos no dia 4, o amor ganha leveza, curiosidade e desejo de novas aventuras. Já no dia 7, Urano traz boas notícias para os geminianos do primeiro decanato e para algumas áreas específicas dos nossos mapas pessoais. Em 18 de julho, Mercúrio entra em movimento retrógrado, exigindo reflexão sobre como nos comunicamos e defendemos nossas ideias. Hora de unir inspiração com realização, mantendo os pés no chão e o coração aberto.

Áries (21 de março a 19 de abril)

Para os arianos do primeiro decanato, as conquistas exigem esforço, principalmente quando direcionadas ao bem coletivo. Emoções ligadas ao passado podem emergir em relações de amizade. Viver o presente com paixão é o caminho. Quem tem filhos pode sentir desafios na educação, mas os frutos vêm com o tempo.

Amor: A paixão está no ar, mas é importante diferenciar desejo e valor.

Saúde: Exercícios aliviam tensões. Evite remoer sentimentos para não desencadear sintomas físicos.

Touro (20 de abril a 20 de maio)

Julho traz oportunidade de renovação no amor. Na segunda metade do mês, os taurinos podem se sentir mais sensíveis. Se houver entrega e transformação emocional, os objetivos serão alcançados com mais fluidez.

Amor: Solteiros devem abrir o coração. Nos relacionamentos, inovar é essencial para quebrar a rotina.

Saúde: Evite compensar emoções com comida. Cuide de hábitos e crie rotinas saudáveis.

Gêmeos (21 de maio a 21 de junho)

O primeiro decanato recebe uma lufada de ar fresco. Mudanças inesperadas podem ocorrer, mas lembre-se: nem tudo que sai do planejado é negativo. A busca por autenticidade está em alta, mas é preciso evitar impor-se demais aos outros.

Amor: Surpresas agradáveis podem surgir. Esteja aberto a quem já estava ao seu redor.

Saúde: Práticas radicais pedem cautela. Exercícios moderados são aliados.

Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Com Júpiter em Câncer, há desejo de expansão e risco de ilusões. Atenção aos limites entre sonho e realidade. Valorize conexões que ampliem sua visão de mundo.

Amor: Entenda suas intenções no amor. Quem está em casal pode desejar aumentar a família.

Saúde: Evite compensar o vazio emocional com comida. Conecte-se com o essencial e movimente o corpo.

Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Na segunda quinzena, Mercúrio retrógrado exige revisão na comunicação. É tempo de abrir mão do controle e adaptar-se.

Amor: Boa fase para reorganizar acordos e renovar o diálogo.

Saúde: Evite tensões e cuide da alimentação. Beba água e acalme o coração.

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

O foco em casa e no bem-estar é essencial neste início de mês. Marte acentua a vontade de trabalhar, mas é preciso cuidar de si primeiro.

Amor: Solteiros devem equilibrar trabalho e lazer. Casais precisam de tempo de qualidade.

Saúde: Observe o que impacta seu corpo. Suas emoções falam através dele.

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

O momento pede reestruturação interna. Estabelecer limites é importante para evitar inseguranças.

Amor: Valorize quem te reconhece como você é. Não se anule.

Saúde: Movimentar-se ajuda a liberar tensões e elevar a autoestima.

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Na segunda quinzena, há desconforto com decisões. Planeje e evite ilusões. A razão nem sempre revela tudo.

Amor: Proteja sua energia. Não se entregue a relações que sugam.

Saúde: Evite vícios emocionais. Libere ressentimentos e cure o coração.

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

O otimismo em excesso pode cegar. Veja se suas expectativas condizem com a realidade.

Amor: O amor precisa de reciprocidade e harmonia. Observe se há equilíbrio.

Saúde: Exageros podem ser prejudiciais. Escute o que seu corpo tenta dizer.

Capricórnio (22 de dezembro a 19 de janeiro)

Na segunda semana, questões mal compreendidas se tornam mais claras. Emoções antigas ressurgem. Dê espaço para se expressar.

Amor: Tensões podem vir de dores antigas. Relacionamentos são espelhos de cura.

Saúde: Cuide da alimentação e da relação com o seu corpo.

Aquário (20 de janeiro a 18 de fevereiro)

Transformações profundas e pensamentos acelerados marcam o mês. É hora de refletir sobre ideias e adaptar valores.

Amor: O amor pode surgir sem aviso. Permita-se sentir.

Saúde: Beba água, escolha alimentos leves e mantenha o equilíbrio.

Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Julho é tempo de limpar o passado. Emoções podem causar impulsos descontrolados. Planejamento traz equilíbrio.

Amor: Amores antigos podem voltar. Resolva pendências e valorize sua autoestima.

Saúde: Evite lugares e pessoas que sugam sua energia. Proteja sua saúde emocional.