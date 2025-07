Por que o toque humano faz tão bem para o corpo e a mente?

© Getty Images

Ao longo do tempo, o nosso contato com as pessoas diminuiu bruscamente e isto não se reflete apenas na socialização. Tocar as pessoas é algo inerente à natureza do ser humano, ainda que algumas culturas sejam pouco receptivas a esse hábito tão latino e adotado por grande parte dos brasileiros. Estudos comprovam que a falta de contato físico pode afetar o desenvolvimento do cérebro e levar a distúrbios emocionais.

Por isso, descubra o motivo do toque humano ser tão importante para a nossa saúde física e mental na galeria a seguir!

