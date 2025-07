Vitamina C pode evitar o afinamento da pele, mostra estudo japonês

© Shutterstock

Cuidados com a pele

Uma vitamina comum em frutas e vegetais frescos pode ajudar a prevenir um dos sinais visíveis do envelhecimento: o afinamento da pele.

Um novo estudo publicado no Journal of Investigative Dermatology revelou que a vitamina C aumentou a espessura da epiderme em modelos de pele humana cultivados em laboratório, reativando genes relacionados ao crescimento celular.

As concentrações usadas no experimento foram compatíveis com os níveis normalmente fornecidos à pele pela corrente sanguínea, o que indica que a ingestão adequada da vitamina pode ter efeitos reais sobre a saúde da pele.

A pesquisa foi liderada por Yasunori Sato, cientista farmacêutico da Universidade Hokuriku, no Japão, e aponta a vitamina C como uma possível ferramenta contra os impactos do envelhecimento.

“A vitamina C parece influenciar a estrutura e a função da epiderme, especialmente ao controlar o crescimento das células epidérmicas”, explicou o biólogo Akihito Ishigami, do Instituto Metropolitano de Geriatria e Gerontologia de Tóquio.

A pele saudável contém altos níveis de vitamina C, que tende a diminuir com o envelhecimento ou após exposição solar excessiva. Já se sabia que a vitamina C estimula a produção de colágeno, oferece proteção antioxidante e ajuda a reparar danos causados pelos raios UV.

O novo estudo também mostra que a vitamina C atua na desmetilação do DNA — um processo epigenético importante que regula a ativação de genes. “Descobrimos que a vitamina C ajuda a engrossar a pele ao estimular a proliferação de queratinócitos através da desmetilação do DNA”, afirmou Ishigami. “Torna-se assim um tratamento promissor para o afinamento da pele, especialmente em adultos mais velhos.”

Nos testes, os pesquisadores cultivaram queratinócitos humanos em placas de Petri, com a parte superior exposta ao ar e nutrida por uma solução rica em vitamina C. Após 14 dias, os modelos tratados mostraram aumento da camada de células vivas da epiderme e afinamento do estrato córneo — a camada de células mortas da pele —, sugerindo maior renovação celular.