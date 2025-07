Picada de abelha pode matar: veja o que fazer e sinais de alerta

© Shutterstock

Embora geralmente inofensiva, uma picada de abelha pode, em alguns casos, desencadear reações alérgicas graves e até levar à morte. Por isso, é essencial saber como agir logo após o ocorrido e reconhecer sinais de alerta.

A médica Sunil Jain explicou ao site Only My Health que o principal risco está na possibilidade de uma reação alérgica severa, chamada anafilaxia. “É uma emergência médica com risco de vida, que costuma se manifestar em poucos minutos após a picada”, alerta.

Os sintomas de anafilaxia incluem dificuldade para respirar, inchaço nos lábios, garganta ou rosto, batimentos cardíacos fracos, tontura, desmaio, vômitos e erupções cutâneas. Segundo a rede de saúde CUF, o tratamento mais eficaz nesses casos é a aplicação imediata de uma injeção de adrenalina, que pode ser administrada pela própria pessoa ou por profissionais de saúde.

No hospital, o tratamento pode envolver ainda soro intravenoso, medicamentos para estabilizar o coração e a circulação, além de anti-histamínicos e corticoides.

Pessoas com histórico de reações alérgicas, asma ou outras alergias estão mais vulneráveis. “Pacientes com asma descontrolada correm maior risco, pois os sintomas respiratórios podem se agravar durante uma reação alérgica”, explica a médica. Crianças e idosos também merecem atenção redobrada, pois podem desenvolver complicações mais rapidamente, especialmente em casos de múltiplas picadas.

O que fazer após ser picado por uma abelha

A primeira medida é remover o ferrão o mais rápido possível, para evitar que mais veneno entre no corpo. Para isso, recomenda-se usar um cartão ou objeto plano. O uso de pinça não é indicado, pois pode pressionar o ferrão e liberar mais substância tóxica.

Depois, lave bem o local com água e sabão para prevenir infecções. Caso haja inchaço, aplique compressas frias ou gelo por 10 a 15 minutos. Anti-histamínicos podem aliviar a coceira, mas é importante observar se surgem sinais de reação mais grave.

Como prevenir picadas de abelha

Pessoas alérgicas devem carregar sempre uma injeção de adrenalina e evitar locais com flores ou colmeias. Ao ar livre, mantenha comidas e bebidas cobertas, e evite movimentos bruscos se uma abelha se aproximar. “Mantenha a calma e se afaste lentamente”, orienta a especialista.

Por fim, avise familiares e amigos sobre qualquer alergia para que possam ajudar em caso de emergência.

