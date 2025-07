França se cobre de lavanda: onde ver os campos floridos em 2025

© Shutterstock

Começou a temporada da floração da lavanda na França — e, se você está planejando uma viagem para apreciar esse espetáculo azul-arroxeado que se espalha por campos a perder de vista, vale incluir no roteiro as regiões de Auvergne-Rhône-Alpes e o sul da Provence.

A temporada vai de 1º de junho a 31 de agosto, com o pico entre fim de junho e fim de julho. O florescimento começa nas áreas mais baixas, como Rhône, Luberon e Valensole, e avança gradualmente para altitudes maiores, como Baronnies, Diois, Plateau d’Albion e Lure, segundo o jornal Le Figaro.

Dos campos da Drôme Provençale ao vale do Buëch

A partir de meados de junho, o lavandim começa a florescer nas planícies de Drôme Provençale, especialmente nas regiões de Grignan, Tricastin e Nyons. Em Crest, a floração começa em junho e a colheita acontece no início de julho. No vale do Buëch, o auge é entre o fim de junho e o início de julho, podendo se estender até agosto em áreas mais altas como Laborel e Mévouillon.

A lavanda é reconhecida por suas flores que vão do azul ao roxo intenso. Já o lavandim, híbrido entre duas espécies de lavanda, tem coloração mais homogênea.

Lavanda nas montanhas: Vercors, Diois e Haut-Buëch

Em aldeias isoladas nas montanhas, a lavanda cresce longe de estradas principais e grandes cidades. Em áreas como Haut-Diois e Haut-Buëch, julho é o melhor mês para ver os campos floridos, com a temporada se estendendo até o início de agosto.

Dos vales do Ródano às montanhas do Pré-Alpes

Na região dos Baronnies, com montanhas de média altitude, a floração começa na terceira semana de junho. Um dos caminhos mais cênicos vai de Vaison-la-Romaine até Sisteron, passando pela imperdível Abadia de Notre-Dame de Sénanque, em Gordes (Vaucluse) — onde o campo de lavanda junto ao mosteiro cria um cenário digno de cartão-postal entre meados de junho e julho.

Toda a parte nordeste do Vaucluse se tinge de lilás nessa época: Ventoux, montanhas de Lure, Sault, Apt e o Luberon. Abaixo de 800 metros de altitude, os campos se vestem de azul-púrpura entre meados de junho e meados de julho.

Alpes de Haute-Provence: o paraíso dos campos perfeitos

Em Forcalquier, Digne, Verdon, Valensole e nas montanhas de Lure, a temporada vai do fim de junho ao fim de julho — podendo chegar até agosto em Dignois e Haut-Verdon. O destaque absoluto é o planalto de Valensole, famoso por seus campos simétricos e fotogênicos que parecem infinitos, ondulando suavemente sobre os vales.

Lavanda selvagem no Pays de Grasse

Nas encostas dos Préalpes d'Azur, cresce a lavanda selvagem, especialmente a partir do fim de junho. Como não costuma ser colhida, permanece florida por mais tempo. Na região de Grasse, famosa pelos perfumes, a alfazema floresce entre junho e julho, muitas vezes ao lado de tomilho e alecrim.

