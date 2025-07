Truques simples e naturais para afastar moscas de casa no frio

© Shutterstock

Mesmo com as temperaturas mais baixas, as moscas continuam aparecendo dentro de casa — especialmente em cozinhas, áreas de serviço e onde há alimentos expostos. Para afastar esses insetos sem recorrer a produtos químicos ou aerossóis com cheiro forte, existem truques simples e naturais que funcionam bem. Um deles envolve papel alumínio.

Segundo o site Informe Brasil, um método seguro e caseiro consiste em criar pequenos sacos plásticos com água e algumas bolinhas de papel alumínio dentro. Esses sacos devem ser pendurados em pontos estratégicos, como portas, janelas e locais onde você costuma ver mais moscas.

O segredo está no reflexo da luz nas superfícies de alumínio. Esse brilho cria um efeito visual que desorienta os insetos, fazendo com que evitem a área. Se preferir, também é possível cortar o papel alumínio em tiras e espalhá-las nos cantos das janelas, em cima da fruteira ou perto do fogão.

Essa é uma alternativa econômica, sem cheiro, segura para crianças e animais de estimação — e não envolve venenos nem produtos que podem causar alergias.

Outros repelentes naturais contra moscas

Além do alumínio, o manjericão é um excelente repelente natural. Seu cheiro forte e os óleos liberados pelas folhas afastam as moscas ao interferirem no sistema nervoso dos insetos. Ter vasos de manjericão nas janelas ou ramos frescos mergulhados em copos d’água ajuda a manter o aroma ativo no ambiente. Como bônus, o manjericão também repele mosquitos.

Outro aliado é o cravo-da-índia. Espetar alguns cravos em rodelas de limão potencializa o efeito aromático, afastando os insetos. Já o vinagre de maçã pode ser usado como armadilha: coloque um pouco em um recipiente aberto para atrair as moscas.

Por fim, óleo essencial de citronela diluído em água e borrifado pela casa é uma ótima forma de manter os insetos longe, com um aroma fresco e natural.

Essas soluções caseiras são ideais para manter os ambientes protegidos, mesmo durante os dias frios — e sem comprometer a saúde da família.

