Nova variante da Covid avança no Reino Unido e tem sintoma inusitado

Uma nova variante da Covid-19, chamada Stratus (XFG), tem se espalhado rapidamente pelo Reino Unido e já se tornou dominante em poucas semanas, segundo informações do jornal Mirror.

A Stratus substituiu a variante Nimbus, que até o mês passado era a mais comum em vários países e era associada a sintomas como dores de garganta intensas. Agora, duas versões da nova cepa — XFG e XFG.3 — já circulam amplamente na Inglaterra.

De acordo com dados da UK Health Security Agency, a Stratus se destaca por escapar da imunidade adquirida por infecções anteriores ou pela vacinação, o que facilita a reinfecção. Ainda assim, especialistas dizem que ela não parece causar quadros mais graves do que outras variantes recentes.

Um detalhe curioso é que a Stratus apresenta um sintoma específico e incomum: a rouquidão. Segundo o médico Kaywaan Khan, esse pode ser o sinal mais visível da infecção — uma voz rouca ou áspera. Em geral, os sintomas são considerados leves a moderados.

O médico reforça que, mesmo com sintomas brandos, a variante é altamente contagiosa. Por isso, quem testar positivo deve permanecer isolado.

Já o virologista Lawrence Young afirmou ao MailOnline que a rápida disseminação das subvariantes XFG e XFG.3 pode estar relacionada a novas mutações que tornam o vírus mais apto a driblar a resposta imunológica. Ele alerta que, com a queda da imunização na população — devido à baixa adesão à dose de reforço e à redução recente dos casos —, mais pessoas estão vulneráveis a infecções.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) já classificou a Stratus como uma variante sob monitoramento. Ela representa atualmente 22% dos casos de Covid no mundo, à frente da Nimbus, que aparece com 17% dos diagnósticos no Reino Unido.



